Крики, кровь и страдания: Зрители увидели финальную часть сериала «Гарри и Меган»

Зрители требовали только одного – подробностей скандалов, творящихся в стенах Букингемского дворца Фото: REUTERS

У режиссеров документальных сериалов всегда есть выбор – равномерно распределить самые значимые элементы съемок по всем сериям, либо оставить все самое скандальное на конец.

В Netflix, более года обещавшим своим зрителям целую кучу откровений британского принца Гарри и его жены Меган Маркл, выбрали второй вариант, и первая часть «Гарри и Меган», уже собравшая рекордное количество просмотров, оказалась, по общему мнению, «записью интервью с двумя грустными людьми на фоне красивых интерьеров». Хотя, правды ради, кое-какой эксклюзив в ней все-таки был: пусть и не самые главные Виндзоры впервые показали хоум-видео, впустив операторов с камерами не только в свое жилище, но и в свою повседневную жизнь, и все желающие смогли увидеть настоящего принца, ловящего самое обычное такси, или его жену, герцогиню, после душа, с полотенцем на голове.

Все понимали, что вряд ли Netflix потратил кучу времени и денег на то, чтобы и после премьеры оставшихся серий получить аналогичные оценки своей работы. Тем более, что сами Гарри и Меган, анонсируя документальный сериал, заверяли, что намерены много чего рассказать с экрана об истории своих отношений и причинах принятого ими решения порвать с британской королевской семьей. Но о превращении второразрядной актрисы в жену одного из самых завидных женихов планеты было уже столько написано и снято, что зрители требовали только одного – подробностей скандалов, творящихся в стенах Букингемского дворца. И во второй части «Гарри и Меган» таких историй оказалось немало.

Продажный дворец

Пара настаивает на том, с самого начала их лав-стори не только служащие королевских покоев, но и члены монаршей семьи активно «сливали» разного рода информацию о Гарри и Меган британским таблоидам, приправляя изрядной долей фантазии и не без того скандальные факты. Герцоги Сассекские уверены, что делалось это по одной причине: популярность Меган Маркл затмила славу всех остальных членов королевской семьи до такой степени, что они решили вернуть к себе внимание несколько необычным способом – распространением негативной информации о Меган.

Помоги себе сама

Развивая тему, поднятую в скандальном интервью, которое пара дала в прошлом году Опре Уинфри, во второй части «Гарри и Меган» Сассекские решили каплю трагизма увеличить до размеров моря крови. И с детальными подробностями изложила суицидальные мысли Меган, якобы преследовавшие ее чуть ли все время, пока она проживала в Лондоне. В подталкивании к самоубийству герцоги обвинили всю ту же прессу, а заодно и дворцовых служащих, «которые полностью контролировали жизнь Маркл и отказывали ей в возможности обратиться за профессиональной психологической помощью».

Орущий брат

Покойную королеву Елизавету II и в этот раз парочка трогать не стала. А вот нынешнему принцу Уэльскому, старшему брату Гарри, Уильяму, досталось больше всех. Не особо заботясь о приличиях, Гарри рассказал на камеру о том, что, узнав о его желании отойти от исполнения обязанностей члена королевской семьи, Уильям «кричал и кричал», а отец, теперь уже король Карл III, «говорил такое, что никогда не было правдой». Но без королевы все же невозможно было обойтись: Гарри особо отметил, что присутствовавшая на этой беседе бабушка «тихо сидела и как бы соглашалась со всем сказанным».

Кровавые потери

Зарабатывая на жизнь продажей самых интимных историй из своей жизни, герцоги Сассекские уже рассказывали, что одна из беременностей Меган Маркл закончилась выкидышем. В сериале они решили еще активней развить эту тему, попытавшись найти виновных в случившемся. И назначили виновными в потере своего ребенка всю ту же прессу: мол, именно газеты опубликовали личную переписку Маркл с отцом, и это, по заявлению пары, и спровоцировало выкидыш.

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Итак, премьера «Гарри и Меган» прошла на ура. Сассекские получили, по разным сведениям, порядка $100 миллионов за участие в сериале, а зрители – новую порцию скандалов и сплетен из жизни членов британской королевской семьи.

Получив ответы на некоторые вопросы, зрители, биографы и критики запасаются новыми. Обвиняя старшего брата и его жену в чрезмерном вторжении в свою личную жизнь и одновременно делясь ее секретами с экрана, разве ты, Гарри, не даешь поводов для аналогичных поводов в свой адрес? Обвиняя прессу во всех своих проблемах, почему вы, Меган и Гарри, постоянно упоминаете лишь два-три бульварных таблоида, неужели мнение «желтой» прессы было так важно для вас? Перемывая кости бабушке, родителям, братьям и сестрам, вы стойко умалчиваете об отношениях с другими членами королевской семьи, почему?