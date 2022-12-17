Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире17 декабря 2022 5:10

Высокопоставленные политики Великобритании попались на секс-туризме

Парламентарии и чиновники тратили на сомнительные поездки казенные деньги
Юрий МАЙБОРОДА
Многие из британских депутатов воспринимают командировки как возможность «оторваться на всю катушку»

Многие из британских депутатов воспринимают командировки как возможность «оторваться на всю катушку»

Фото: EAST NEWS

Ряд британских парламентариев и высокопоставленных чиновников использовали поездки за рубеж, оплаченные государством, для сомнительного рода развлечений и употребления алкоголя в неумеренных количествах.

– В рамках продолжающегося расследования мы поговорили с более чем дюжиной правительственных чиновников и законодателей в Великобритании и за рубежом, которые подтвердили заявления о пьяном, непристойном или сексуальном поведении некоторых депутатов и чиновников во время таких поездок, – заявили в Politico.

По словам издания, один из депутатов во время заграничной поездки расспрашивал владельца отеля о ближайшем борделе, а после окончания официального визита остался в стране, чтобы продолжить общение с работницами секс-индустрии, что называется, в частном порядке.

Другой чиновник, представитель Лейбористской партии, постоянно проявлял повышенный интерес к «русским девушкам».

Многие из британских депутатов воспринимают командировки как возможность «оторваться на всю катушку».

– Они считают себя знаменитостями. В обеденное время они пьют и ведут себя высокомерно. Это хамское поведение, – прокомментировал поведение британских депутатов бывший член парламента королевства.

КАРТИНА ДНЯ