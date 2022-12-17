Высокопоставленные политики Великобритании попались на секс-туризме

Многие из британских депутатов воспринимают командировки как возможность «оторваться на всю катушку» Фото: EAST NEWS

Ряд британских парламентариев и высокопоставленных чиновников использовали поездки за рубеж, оплаченные государством, для сомнительного рода развлечений и употребления алкоголя в неумеренных количествах.

– В рамках продолжающегося расследования мы поговорили с более чем дюжиной правительственных чиновников и законодателей в Великобритании и за рубежом, которые подтвердили заявления о пьяном, непристойном или сексуальном поведении некоторых депутатов и чиновников во время таких поездок, – заявили в Politico.

По словам издания, один из депутатов во время заграничной поездки расспрашивал владельца отеля о ближайшем борделе, а после окончания официального визита остался в стране, чтобы продолжить общение с работницами секс-индустрии, что называется, в частном порядке.

Другой чиновник, представитель Лейбористской партии, постоянно проявлял повышенный интерес к «русским девушкам».

Многие из британских депутатов воспринимают командировки как возможность «оторваться на всю катушку».

– Они считают себя знаменитостями. В обеденное время они пьют и ведут себя высокомерно. Это хамское поведение, – прокомментировал поведение британских депутатов бывший член парламента королевства.