Южноафриканец навел панику, сняв на фото «пришельцев»

Фотографии существ, похожих на безголовых осьминогов, стали поводом для бурного обсуждения

62-летний Ян Фостер из Южной Африки разместил в соцсетях сделанные на пляже снимки и вызвал панику среди пользователей – на жутковатых снимках видны фигуры «инопланетян», выходящих из моря.

Фотографии существ, похожих на безголовых осьминогов, стали поводом для бурного обсуждения. Многие комментаторы восприняли снимки как шутку, однако нашлись и такие, кто заявили об опасности на пляже и даже сообщили о намерениях отменить отпуск.

На самом деле, по словам Форстера, на снимках запечатлены высохшие растения алоэ, вынесенные на берег волнами, а сами фото мужчина разместил в надежде повеселить публику.

– Я был удивлен реакцией на фотографии. Я думал, что люди будут веселиться, но потом все стало очень серьезно, некоторые из них были серьезно напуганы, – заявил фотограф журналистам.

Форстер рассказал, что его буквально завалили вопросами о том, насколько безопасно находиться на пляже рядом с этими существами, выходят ли они на сушу днем, видел ли он, чем они питаются и прочими.

– Я узнал очень много нового о социуме, – подытожил мужчина.