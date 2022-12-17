Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире17 декабря 2022 5:15

Южноафриканец навел панику, сняв на фото «пришельцев»

Мужчина сделал пугающие фотографии на пляже
Юрий МАЙБОРОДА
Фотографии существ, похожих на безголовых осьминогов, стали поводом для бурного обсуждения

Фотографии существ, похожих на безголовых осьминогов, стали поводом для бурного обсуждения

62-летний Ян Фостер из Южной Африки разместил в соцсетях сделанные на пляже снимки и вызвал панику среди пользователей – на жутковатых снимках видны фигуры «инопланетян», выходящих из моря.

Фотографии существ, похожих на безголовых осьминогов, стали поводом для бурного обсуждения. Многие комментаторы восприняли снимки как шутку, однако нашлись и такие, кто заявили об опасности на пляже и даже сообщили о намерениях отменить отпуск.

На самом деле, по словам Форстера, на снимках запечатлены высохшие растения алоэ, вынесенные на берег волнами, а сами фото мужчина разместил в надежде повеселить публику.

– Я был удивлен реакцией на фотографии. Я думал, что люди будут веселиться, но потом все стало очень серьезно, некоторые из них были серьезно напуганы, – заявил фотограф журналистам.

Форстер рассказал, что его буквально завалили вопросами о том, насколько безопасно находиться на пляже рядом с этими существами, выходят ли они на сушу днем, видел ли он, чем они питаются и прочими.

– Я узнал очень много нового о социуме, – подытожил мужчина.

КАРТИНА ДНЯ