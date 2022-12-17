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Спорт17 декабря 2022 5:20

Берлускони предложил своим футболистам непристойную награду за победу

Для получения подарка «Монце» надо обыграть «Милан» или «Ювентус»
Юрий МАЙБОРОДА
На Берлускони набросились оппоненты, назвав его женоненавистником и грубияном

На Берлускони набросились оппоненты, назвав его женоненавистником и грубияном

Фото: REUTERS

Экс-премьер Италии и бывший владелец ФК «Милан», а ныне хозяин футбольного клуба «Монца» Сильвио Берлускони в свойственной ему манере решил мотивировать своих футболистов.

За победу над «Миланом» или «Ювентусом» игрокам «Монцы», не так давно перешедшей в высший дивизион, обещан… целый автобус с проститутками.

– Если вы выиграете у одной из этих топ-команд, я пригоню в раздевалку автобус со шлюхами, – не выбирая слов, заявил Берлускони.

На 86-летнего политика тут же набросились оппоненты, назвав его женоненавистником и грубияном, они заявили, что подобные высказывания вполне в духе бывшего премьер-министра.

– Безвкусная шутка, которая лишает вас дара речи, – прокомментировала слова политика сенатор Даниэла Сброллини.

Поможет ли игрокам «Монцы», основанной в 1912 году, мотивация от владельца клуба – пока неизвестно, но то, что команда делает большие успехи, это однозначно: на данный момент она достигла своей вершины за более чем 100 лет существования.

Спорт: ФУТБОЛ