Берлускони предложил своим футболистам непристойную награду за победу

На Берлускони набросились оппоненты, назвав его женоненавистником и грубияном Фото: REUTERS

Экс-премьер Италии и бывший владелец ФК «Милан», а ныне хозяин футбольного клуба «Монца» Сильвио Берлускони в свойственной ему манере решил мотивировать своих футболистов.

За победу над «Миланом» или «Ювентусом» игрокам «Монцы», не так давно перешедшей в высший дивизион, обещан… целый автобус с проститутками.

– Если вы выиграете у одной из этих топ-команд, я пригоню в раздевалку автобус со шлюхами, – не выбирая слов, заявил Берлускони.

На 86-летнего политика тут же набросились оппоненты, назвав его женоненавистником и грубияном, они заявили, что подобные высказывания вполне в духе бывшего премьер-министра.

– Безвкусная шутка, которая лишает вас дара речи, – прокомментировала слова политика сенатор Даниэла Сброллини.

Поможет ли игрокам «Монцы», основанной в 1912 году, мотивация от владельца клуба – пока неизвестно, но то, что команда делает большие успехи, это однозначно: на данный момент она достигла своей вершины за более чем 100 лет существования.