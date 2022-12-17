«Только один из них мог спастись»: ученые доказали, что смерть героя Леонардо ДиКаприо в «Титанике» была неизбежна

На протяжении 25 лет фанаты «Титаника» пытаются доказать, что на двери-плоту хватило бы места для обоих Фото: кадр из фильма

19 декабря исполняется 25 лет со дня выхода на экран легендарного фильма "Титаник", а 14 февраля следующего года в повторный прокат (увы, не в России) выйдет "Титаник" в качестве 4K. В связи с этим режиссер Джеймс Кэмерон сейчас раздает массу интервью. И в одном из них сообщил, что заказал специальное научное исследование, чтобы ответить на вопрос, терзающий зрителей уже четверть века: мог ли герой Леонардо ДиКаприо, Джек Доусон, спастись в финале «Титаника»?

Напомним, в этой сцене Роуз (Кейт Уинслет) сидит в океане на двери, превратившейся в импровизированный плот. Джек находится в ледяной воде рядом с ней. В конце концов он погибает от переохлаждения и уходит на дно. На протяжении 25 лет фанаты «Титаника» пытаются доказать, что на двери-плоту хватило бы места для обоих.

Сейчас Кэмерон рассказал газете Toronto Sun: «Мы провели научное исследование, чтобы отправить все эти идеи на покой, чтобы вбить всему этому осиновый кол в сердце. Провели серьезный экспертно-криминалистический анализ со специалистом по переохлаждению, изготовили копию плота из фильма. И сняли небольшой фильм, который выйдет в феврале».

Об объяснил: «Мы взяли двух каскадеров точно с такой же массой тела, как у Кейт и Лео, облепили их датчиками, - датчики были у них даже внутри. Поместили их в ледяную воду и посмотрели - мог ли кто-нибудь из персонажей выжить. Использовали множество разных методов. Ответ был такой: никоим образом оба персонажа не могли спастись. Выжить мог только один».

А еще Кэмерон добавил: «Джеку нужно было умереть. Это как в «Ромео и Джульетте». Это фильм о любви, самопожертвовании и смертности. Любовь измеряется самопожертвованием… Может быть, 25 лет спустя, я наконец-то смогу от всего этого отделаться!»

«Все это» - бесконечные мечты фанатов о том, чтобы Джек залез на плот и спасся. Уже четверть века они приводят Кэмерона в крайнее раздражение - он называет их «идиотскими». Как напоминает Toronto Sun, в 2019 году он заявил в интервью BBC: «Да не о чем тут спорить. Но если вам правда охота копаться в этой дебильной аргументации… Ну смотрите, мог Ромео быть поумнее и не пить яд? Да. Мог он не брать с собой кинжал, чтобы Джульетта часом им не закололась? Да, конечно. Но все это не имеет отношения к сути [пьесы Шекспира]».

Вопросами о том, мог ли Джек спастись, периодически мучают и актеров. Леонардо ДиКаприо отказывается от комментариев, в то время как Кейт Уинслет в 2016 году заявила, что, по ее мнению, Джек мог бы уместиться на плоту и таким образом выжить.