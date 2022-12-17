Губернатор Новгородской области Андрей Никитин дал старт благотворительному марафону «Рождественский подарок»

Традиционная акция призвана помочь жителям Новгородской области – семьям с детьми-инвалидами, ветеранам и тем, кто оказался в сложной ситуации. В прошлом году во время марафона было собрано свыше 60 млн рублей. Все эти средства направили нуждающимся в общественной поддержке. В этом году к тем, кому будет оказана помощь со стороны неравнодушных новгородцев, добавятся семьи мобилизованных для участия в специальной операции.

«Сегодня самое важное для всех нас – поддержка семей наших защитников, мобилизованных и добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции. Да, они уже получают государственную поддержку. При этом у близких наших мобилизованных неизбежно возникают ситуации, в которых им необходима дополнительная помощь», – сказал Андрей Никитин и пообещал, что без поддержки не останутся семьи с низкими доходами и супруги мобилизованных, которые находятся в послеродовом отпуске или отпуске по беременности.

Глава региона отдельно остановился на исключительных ситуациях, связанных со здоровьем и бытовыми проблемами родителей бойцов. У одной такой семьи в результате пожара сгорел дом. Губернатор заверил, что муниципальная администрация обязательно поможет пострадавшим со строительством нового дома. Помимо этого будет оказана помощь и в его обустройстве.

«Совершенно отдельная история – семьи наших погибших бойцов. Мы не сможем вернуть им родного человека, но мы все время должны быть рядом, чтобы помочь и поддержать в любой ситуации», – призвал Андрей Никитин.

Губернатор убежден, что каждая такая семья требует индивидуального, точечного подхода и объединения усилий государственных органов, бизнеса и жителей области. Никто не должен оставаться в стороне, только тогда можно будет помочь каждому.

Председатель правления фонда «Сохрани жизнь» Александр Рыбка разъяснил порядок сбора финансовых средств. Они станут аккумулироваться на специальном расчетном счет фонда, который открыт в Сбере. Реквизиты счета можно узнать на сайте фонда сохранижизнь-53.рф. Помимо этого на информационных листовках и баннерах о марафоне будет размещен QR-код для взноса.

Адресные денежные средства, которые станут поступать на счет фонда, в течение всего марафона будут перечисляться конкретным гражданам. Если пожертвования поступят без указания имени получателя, эти средства распределят между обратившимися за помощью жителями области после официального завершения акции на заключительном заседании оргкомитета марафона.

Министр труда и социальной защиты населения региона Светлана Семенова рассказала, что для детей новгородцев-участников спецоперации будут организованы бесплатные праздничные мероприятия. Сладкие новогодние подарки и поздравление от Деда Мороза получат все дети мобилизованных и добровольцев. Не останутся в стороне и дети из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. К этой работе будут привлечены администрации муниципальных районов и волонтеры.