С весны 2019 года актриса ни разу не появлялась на публике. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анастасия Заворотнюк четвёртый год борется с онкологией: в 2019 году у "прекрасной няни" диагностировали глиобластому головного мозга - это одна из самых агрессивных опухолей. Первое время здоровьем Анастасии Заворотнюк занимались специалисты частной клиники в Германии, однако, в Европе оптимистичных прогнозов пациентке не давали. А под наблюдением российских врачей Анастасия Заворотнюк находится уже несколько лет, что само по себе при таком диагнозе называют чудом.

Большую часть времени звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится дома, где любящий муж фигурист Пётр Чернышев обеспечил ей комфортные условия и уход сиделок. Однако, как выяснил сайт KP.RU, в сентябре этого года актрису госпитализировали в онкологическое отделение частной медицинской клиники в центре Москвы. Здесь под круглосуточным наблюдением Анастасия Заворотнюк находится уже четвертый месяц.

Эту информацию подтверждают и данные камер видеонаблюдения: так, с начала сентября Петр Чернышев получил 13 штрафов за нарушение правил парковки рядом с госпиталем. Заботливый супруг навещает Анастасию Заворотнюк даже глубокой ночью, иногда - дважды в день. А последний раз автомобиль Чернышева был замечен у клиники 13 декабря.

Петр Чернышев с женщиной, в которой эксперты узнали изменившуюся Анастасию Заворотнюк.

Напомним, с весны 2019 года актриса ни разу не появлялась на публике. О том, как она выглядит, не знают даже друзья семьи. Лишь однажды в Сети появился кадр с камер видеонаблюдения, на котором пользователи соцсетей и эксперты-физиогномисты с трудом, но всё же узнали изменившуюся из-за тяжелой болезни Анастасию Заворотнюк.

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