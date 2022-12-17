Гарри и Меган Маркл пригласят на коронацию принца Чарльза

После выхода документального сериала «Гарри и Меган» на видеоплатформе Netflix, в Британии участились призывы лишить герцогов Сассекских титулов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Будущий король Карл III решил примирить всех Виндзоров, пообещав пригласить на свою коронацию принца Гарри и Меган Маркл. Принц Чарльз закрыл глаза на разногласия в королевской семье и те заявления, которые сделали во время съемок документального сериала герцоги Сассекские, пишет The Daily Mail.

Хотя официальные приглашения на церемонию, которая состоится в следующем году 6 мая, еще не разосланы, источники в Букингемском дворце уверяют: принц Чарльз уже сообщил сыну и невестке, что будет рад увидеть их на коронации. Подготовка к историческому события идет полным ходом: на днях Камилла и Чарльз побывали на разведке в Вестминстерское аббатстве, корону Святого Эдуарда изъяли из сокровищницы в Тауэре для корректировки размера, а королева-консорт определилась с короной, которая будет на ней во время церемонии (к слову, это будет одна из корон Елизаветы II).

После выхода документального сериала «Гарри и Меган» на видеоплатформе Netflix, в Британии участились призывы лишить герцогов Сассекских титулов и окончательно разорвать их связь с королевской семьей. Несмотря на целую россыпь обличительных откровений и критики Букингемского дворца со стороны принца Гарри и его супруги, Виндзоры сохраняют молчание и отказываются от каких-либо комментариев. А члены королевской семьи продолжают посещать публичные и благотворительные мероприятия.

Однако, как полагают королевские биографы, не исключено, что взойдя на трон Карл III лишит сына всех титулов, принц Гарри сам непреднамеренно дал отцу такую возможность.

- Они могут потерять титулы герцогов Сассекских. Вопрос в том, как это лучше сделать, - сказала королевский биограф Салли Беделл Смит. - И король имеет право это сделать.

С большой долей вероятности на грандиозный рождественский вечер, который сейчас готовят Чарльз и Камилла, принц Гарри и Меган Марк приглашены не будут. В Сандригем съедутся все, в том числе, дети Камиллы от первого брака.