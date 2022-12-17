Новый порядок оплаты больничных и поддержка рынка труда: Михаил Мишустин подписал ряд постановлений

Михаил Мишустин подписал ряд новых постановлений и распоряжений Фото: REUTERS

Премьер Михаил Мишустин подписал ряд новых постановлений и распоряжений. Рассказываем, какие изменения нас ждут.

1. Утвержден порядок начисления больничных для работающих по гражданско- правовым договорам. С 2023 года такие сотрудники будут включены в систему обязательного социального страхования. Подписанное премьером Михаилом Мишустиным постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о тех, кто выполняет работы или услуги по гражданско-правовым договорам, работает по договорам авторского заказа или является исполнителем по договорам отчуждения авторских прав. Включение в систему обязательного социального страхования позволит таким сотрудникам получать оплачиваемые больничные, выплаты в связи с беременностью и родами, по уходу за ребенком до 1,5 лет. Как уточнили в Минтруде будут иметь те работники, которые заключили гражданско-правовой договор и имеют страховые отчисления не меньше сумм, выплачиваемых с МРОТ. В 2022 году этот показатель составлял 4 833,72 рубля. Также учитываются и взносы, которые уплачивались с трудовых договоров.

Если человек работает по гражданско-правовым договорам, заключенным сразу с несколькими компаниями, то пособия назначаются и выплачиваются ему страховщиком по одному из работодателей по выбору самого сотрудника.

Минимальные и максимальные размеры выплат по больничному будут одинаковыми для тех, кто работает по обычным трудовым договорами и для тех, кто трудится по гражданско-правовым договорам. Социальный фонд будет перечислять выплаты по больничным напрямую россиянам на основании электронного больничного.

2. Меры по поддержке рынка труда и борьбе с безработицей продлены до конца 2023 года. Речь идет о действующем механизме, который позволяет работодателям частично возмещать расходы на своих сотрудников. Речь идет о работодателях, которые:

- создают временные рабочие места для граждан, находящихся под риском увольнения,

- организовывают оплачиваемые общественные работы для тех, кто зарегистрировался на бирже труда в поисках нового трудоустройства,

- проводит профессиональное обучение сотрудников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.

В правительстве рассчитывают, что продление мер по поддержке рынка труда позволит 2023 году временно трудоустроить более 176 тысяч человек. В федеральном бюджете на это предусмотрено более 12,8 млрд.рублей.

3. Правительство дополнительно направит более 5,6 млрд.руб. на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт медицинских, образовательных и культурных учреждений, а также транспортной инфраструктуры. День потратят на ремонт почти 300 объектов. В том числе, на реставрацию Андроникова монастыря в Москве, реконструкцию Александровского дворца в Санкт- Петербурге, завершение строительства Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии, реконструкцию главного учебного корпуса Сыктывкарского государственного университета им. П. Сорокина, строительство и реконструкцию дороги М-5 «Урал».

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