В Минобороны заявили, что срочная служба в армии не превысит 12 месяцев

В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Минобороны России отметили, что статьей 38 Федерального закона установлено, что «срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составляет 12 месяцев».

«В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается», - подчеркнул Военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов..

Таким образом в Минобороны опровергли появившееся в интернете заявление военного комиссара Михаила Фотина, который уже заявил СМИ следующее: «я там много, что сказал. Все зависит от того, как смонтировали. По- разному можно смонтировать материал, который вы получаете».

В Минобороны России напомнили, что «Правовое регулирование в области воинской обязанности и военной службы осуществляется Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Похоже, что Фотина попросили прокомментировать инициативу первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, который прошлой осенью предлагал обсудить возможность увеличения срока службы в армии до двух лет.

Однако, еще в октябре этого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле этот вопрос не обсуждался.