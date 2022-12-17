В Минобороны заявили о срыве переброски на передовую ВСУ западного оружия

Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены Фото: REUTERS

В Минобороны России подтвердили, что в пятницу 16 декабря по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесен «массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования».

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате удара сорвана переброска оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, остановлены оборонные предприятия Украины по производству и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он также отметил, что в «ходе отражения удара украинскими и западными комплексами ПВО значительный ресурс израсходован по специально запущенным ложным целям. И эти ложные цели позволили нашим войскам вскрыть и туже уничтожить позиции ПВО противника». В такой контрбатарейной борьбе наши ракетчики ликвидировали еще четыре радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районах населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское Днепропетровской области, а также Новотаврическая и Николай-Поле Запорожской области.

В общем, нашим ракетчикам далось убить сразу «двух зайцев». А вот от суеты украинских националистов опять пострадали обычные люди.

«В результате непрофессиональных действий украинских расчетов ПВО причинен ущерб гражданской инфраструктуре на земле», - подчеркнул генерал-лейтенант.

На линии соприкосновения ВСУ продолжает нести большие потери.

Конашенков перечислил данные свидетельствующие об уничтожении значительных сил врага в основных районах боевых действий: на Купянском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 30, на Донецком направлении - 30, на Южно-Донецком - 35.

Кроме того, в районах в двух населенных пунктах Донецкой народной республики обнаружены и ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

В боях также сожжены десятки танков, бронетранспортеров и машин ВСУ.

Еще за сутки подразделениями ПВО, авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: в Красном Лимане пункт временной дислокации иностранных наемников, пункт временной дислокации 14-ой механизированной бригады ВСУ в районе Купянска Харьковской области, два беспилотника, 7 снарядов системы «Ураган» и «HIMARS», а также 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89-ти районах.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

344 - самолета.

184 - вертолета.

2675 - беспилотных летательных аппаратов.

398 - зенитных ракетных комплексов.

7140 - танков и других боевых бронированных машин.

931 - боевая машина реактивных систем залпового огня.

3691 - орудие полевой артиллерии и минометов.

7638 - единиц специальной военной автомобильной техники.