Британки все чаще становятся проститутками, чтобы оплатить счет за свет и газ

Существует множество причин, по которым женщины соглашаются на продажную любовь Фото: EAST NEWS

Британская газета Financial Times отмечает довольно трагическую тенденцию, наметившуюся в английском обществе. На фоне ухудшения экономического положения женщины все чаще стали обращаться к секс-индустрии как источнику заработка. Некоторые пробуют себя в новом качестве впервые, другие возвращаются к проституции спустя годы. В своем материале авторы ссылаются на интервью с 23 работницами секс-индустрии и 14 благотворительными и правозащитными организациями, расположенных по всей Британии.

Существует множество причин, по которым женщины соглашаются на продажную любовь - начиная от желаниях достичь финансовой независимости до шантажа и эксплуатации преступными группировками. Но сейчас некоторых британок подталкивает на путь Сонечки Мармеладовой кризис, высокая стоимость жизни и инфляция в 11%. Из-за этого английские домохозяйства столкнулись с серьезными трудностями.

- Я делаю это ради своей семьи, своего дома и своего мужа, и сохранить крышу над головой, - признается англичанка Тиффани, которая впервые продала ночь утех с ней шесть лет назад, дабы оплатить счет по кредитной карте. В период пандемии женщина попала под сокращение и была уволена с госслужбы. Некоторое время она жила на деньги супруга, но из-за ковидных ограничений муж был вынужден закрыть мастерскую. Семья осталась без средств к существованию. Счета за электроэнергию, цены на продукты, выплаты по кредитам - все это уже превысило сумму пособия, которое получает пара.

Тиффани говорит, что занимаясь проституцией зарабатывает порядка 1000 фунтов в неделю. Средний ценник по Британии таков: ставка одного клиента от 10 до 50 фунтов.

Английская ассоциация проституток отмечает, что число женщин, обращающихся за советом о начале или возобновлении работы, сильно возросло за этот год.

- Мы видим женщин, которые более 10 лет не занимались этим, - поясняет руководитель благотворительной организации, оказывающей поддержку работницам секс-индустрии. - Но реальность печальна. Многие из них возвращаются, потому что им нужно оплатить счет за газ.

Увеличение числа проституток, работающих в дорогих отелях, у себя дома или снимающих клиентов на улице, поднимает еще один важный вопрос - вопрос контроля проституции со стороны государства. Поэтому в британском правительстве наметился раскол между теми, кто выступает за декриминализацию проституции, и теми, кто требует оставить платный секс вне закона. При этом стороны сходятся, что секс-индустрия - часть жизни общества, которую игнорировать нельзя. Согласно статистическим данным, в 2021 секс-индустрия внесла 4,7 млрд фунтов в ВВП Британии, а каждый 10-й англичанин признается, что хоть раз платил за секс.