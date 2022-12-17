Черная дыра: почему нынешней Украине никогда не выбраться из долговой ямы

Львиная доля "финансовой помощи" Запада осуществляется на возвратной основе. Фото: Shutterstock

Радость-то какая! Евросоюз согласовал выделение Украине в 2023-м году 18 млрд. евро. Удалось даже обойти вето Венгрии. И пусть там премьер Венгрии Виктор Орбан не думает о себе и своей стране слишком много. Консенсус – это для кого надо консенсус.

- Украина может рассчитывать на регулярную финансовую помощь от ЕС в течение всего 2023 года, заявил министр финансов Чехии Збинек Станюра и разъяснил, что льготный период займа составляет первые 10 лет, в течение которых страны ЕС будут возмещать часть процентов из своих внешних доходов.

Стоп! Эй! Какие проценты?! Какой займ?! Это же помощь!

А вот ничего подобного. Львиная доля "финансовой помощи" Запада осуществляется на возвратной основе, а безвозмезная помощь и гранты приходят, кому надо приходить. Руководители западных стран, которые предоставляют Украине деньги, вынутые из собранных налогоплательщиками средств, не могут не знать, что эти средства Украиной никогда им не будут возвращены. Вне зависимости от желания или нежелания властей страны. И вне зависимости, сохранится ли это государство в будущем или нет. Даже если никто из команды Зеленского не украдет из этих средств, что само по себе фантастика, ни евроцента. Никогда. Украина стала настоящей "черной дырой".

САДОМАЗОИГРЫ С ВВП СТРАНЫ

По итогам всего 2022 года ВВП страны может упасть на 33,2%, сообщил первый заместитель министра экономики Денис Кудин, в ноябре он просел по шкале месяц к месяцу на 41%. Врет, как дышит. Там уже давно нет ни 30% падения, ни 40%, ни даже 50%. Там уже просто полный развал.

Высокий аграрный сезон закончился, энергетика наполовину лежит, металлургия накрылась полиметаллическим тазом и, издавая плачущие звуки, ползет на кладбище. Что там еще? Химпром загнулся, даже транспортные перевозки по ж/д сократились на треть по сравнению с прошлым годом.

Даже по нынешней шкале исчисления ВВП Украины не вытягивает на 70% от прошлогоднего показателя. В 2021-м ВВП Украины составил чуть более 200 млрд долларов США (по другим официальным данным 198 млрд.). При этом надо учитывать, как считается сейчас этот самый ВВП во всем мире. Там учитывается не только произведенная продукция, но и оказанные услуги (перекладывание денег из одного кармана в другой), и, более того, в зачет ВВП идут полученные государством и компаниями кредиты. Большая часть которых идет обычно на закупки товаров и продукции самих стран-кредиторов, стимулируя производство не заемщика, а хозяина денег. А в результате оказывается, как в анекдоте: "И топор отдал, и еще рубль должен остался".

- Вам будут давать деньги ещё и ещё только в том случае, если знают, что за вами куча недвижимости, которая вам от кого-то досталась, какие-то права, роялти, либо права наследования на какие-то активы, - заявил в эфире канала "Мрия" украинский экономический эксперт Максим Гольдарб. - В таком случае вас будут ссужать деньгами для того, чтобы, когда придёт момент, постучать вам и сказать: "Лавэ верни, с процентами, а если не можешь, тогда будь добра, эти квартиры, эти права и т.д. отдай нам, твоим кредиторам".

И каждый акт "помощи" Запада загоняет Украину все дальше и все глубже в долговую яму.

БАЛОВСТВО С КАЛЬКУЛЯТОРАМИ

Украина сейчас не в состоянии даже платить зарплату бюджетникам и ВСУ. По признанию Зеленского, премьера Дениса Шмыгаля и кучи украинских экспертов только для выполнения этих обязательств Киеву сейчас необходимо внешнее финансирование в размере 5 млрд. долларов в месяц. Без этой финансовой помощи, а не только военной, Киев уже давно сложил бы лапки.

- За первое полугодие этого года прямой и гарантированный государственный долг увеличился с 97,96 млрд долларов до 105,39 млрд. Долговая нагрузка за это время возросла с 49% ВВП до 68% ВВП и, по прогнозам МВФ, может возрасти до 86% ВВП к концу текущего года, - сообщил в августе глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев.

Но этот долг к концу июня составил 105,4 млрд. долларов, а в ноябре он вырос уже до 128 миллиардов. Сколько там будет к 31-му декабря? А колесико крутится, барабан, проворачиваясь, поскрипывает, процентики капают…

И насчет ВВП вы уж как-то там поаккуратнее. 105 млрд. долларов долгов – это уже не 86%, это больше 100% нынешнего ВВП. Тут на днях премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль в Париже рассказал, что, если российские ракетные обстрелы не прекратятся, то ВВП Украины по итогам года может сократиться наполовину. Кстати, Украинский клуб аграрного бизнеса буквально сегодня объявил, что к следующем году посевные площади в стране сократятся на 22% по сравнению с нынешним, а вот если сравнить с 2021-м, то тоже практически наполовину. В 2023-м году в Украине будут на 45% сокращены посевные площади под зерновыми культурами и на 60% уменьшится урожай зерновых по сравнению с 2021-м годом. И это оптимистический прогноз.

А в реальности там уже есть эти 50% падения ВВП, это Шмыгаль просто готовит страну к печальным итогам. Вы там прекращайте баловаться со счетами и калькуляторами.

И, с учетом методики расчета ВВП, собственных товаров и услуг Украины в этих ста миллиардах долларов, дай Бог, если на те же 50 или 60 миллиардов. А все остальное кредиты, гранты и прочее "вспомоществование". В следующем году сумма долга взлетит, минимум, до 160 миллиардов долларов, если не подберется к двум сотням миллиардов долларов. Не забываем, все идет по прогрессии, весной Украине требовалось 3 млрд. долларов помощи ежемесячно, летом 5 миллиардов, а сейчас уже 7.

- Украина – это рынок неплохой, активы хорошие, как ни крути, наша страна великолепна по залежам руд, по пресной воде, которая скоро станет очень дорогим достоянием человечества, даже по углям, - оптимистичен в своих оценках Гольдарб. - Есть газовые месторождения, урановые, земля, которая 2 года назад законом выставлена на продажу. Так что я отлично понимаю, зачем дают эти кредиты, и чем потом это всё закончится.

Но, похоже, он все же чересчур оптимистичен. К тому же, если Украина отдаст совсем все, то что останется самим украинцам? "Мрии" о репарациях с России Зеленский может рассказывать своему населению в качестве сказки на ночь. К этому жанру они и относятся.

А теперь, собственно, тот самый вопрос. Кто-нибудь верит, что государство, которое в год само зарабатывает 40-50 миллиардов долларов, из которых надо еще заплатить порядка 60 миллиардов зарплат, сможет отдать 170-180 миллиардов долгов, на которые еще дополнительно капают проценты? Тут, извините, динамика совершенно отрицательная. И никаких причин для того, чтобы переломить тенденцию.

Все равно, в течение какого интервала времени.