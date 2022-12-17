В США опубликуют новую часть архивов убийства Джона Кеннеди

35-й президент США Джон Кеннеди Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спустя 59 лет после гибели 35-го президента США Джона Кеннеди Национальный архив США собирается представить еще больше материалов, касающихся событий 22 ноября 1963 года. На всеобщее обозрение будут выставлены восемь тысяч документов, среди них - самые долгожданные материалы - многотомное досье ЦРУ на убийцу Кеннеди Ли Харви Освальда.

Нынешняя публикация архивных документов должна стать одной из самых масштабных с 2017 года, пишет Politico.

Решение о снятии грифа секретности было связано с возросшим количеством слухов о заговоре. А как в него не уверовать, если материалы дела об убийстве Кеннеди до сих пор засекречены, а агенты ЦРУ, ФБР и других агентств продолжают хранить молчание. Подогрел интерес к теории заговора в том числе и документальный фильм Оливера Стоуна «JFK», который был полон различных версий.

Ли Харви Освальд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впрочем, опубликованные сведения, скорее всего, разочаруют сторонников теории заговора - в материалах не будет никаких сенсаций и, в первую очередь, данных, которые указывали бы на то, что Освальд не был стрелком, или убийству Кеннеди предшествовал заговор.

Тем не менее, новая информация будет интересна историкам и исследователям жизни и смерти Джона Кеннеди. Например, будут представлены документы, касающиеся таинственной поездки Освальда в Мехико в сентября 1963 года. Будучи марксистом, будущий убийца Кеннеди хотел бежать на Кубу и в Мексике общался с советскими и кубинскими разведчиками. Однако резидентура ЦРУ в Мехико передала сведения о поездке Освальда слишком поздно в Вашингтон, таким образом агенты не смогли предотвратить гибель президента США.

Будет открыт доступ к большому объему документов из дела «201» - досье Ли Харви Освальда. Досье, состоящее из 50 тысяч страниц, содержит практически все, что ЦРУ узнало об Освальде до и после убийства Кеннеди. Согласно документации, агенты взяли американца на карандаш еще в декабре 1960 года после его неудачной попытки перебраться в Советский Союз в 1959 году. Материалы в очередной раз подтвердят, что Освальд готовил и совершил убийство в одиночку.

Также нашелся ответ, почему ЦРУ и ФБР так неохотно спешат снимать гриф секретности с материалов о Джоне Кеннеди. Дело в том, что во многих случаях представители спецслужб настаивали на сохранении секретности потому, что в этих материалах содержатся имена и личные данные еще живых информаторов, активно действовавших в 60-70-е годы. Если они будут идентифицированы, то могут подвергнуться нападкам и насилию.