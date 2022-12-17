Дарья Лантратова: Ивановские предприятия - пример вклада женщин в общую Победу

Замсекретаря Генсовета партии, председатель общественного совета партпроекта "Женское движение Единой России" Дарья Лантратова Фото: социальные сети

Один из ярких примеров – швейное предприятие «Полёт», где изготавливают парашюты, рассказала замсекретаря Генсовета партии, председатель общественного совета партпроекта «Женское движение Единой России» Дарья Лантратова в ходе рабочей поездки в Ивановскую область.

«На этом предприятии работают порядка 90% женщин. Парашюты здесь стали производить с 1941 года. Сейчас «Полёт» имеет огромное значение для всей страны, в первую очередь в контексте специальной военной операции, потому что именно здесь производят порядка 90% парашютов самого разного назначения», - рассказала она.

Председатель общественного совета партпроекта «Женское движение Единой России» добавила, что «Полёт» является примером высокотехнологичного производства.

«Серьезно была расширена номенклатура на производстве: это и аптечки, и легкие носилки, и маскировочные сетки, и много другой продукции, которая сегодня нужна нашим защитникам», - резюмировала Дарья Лантратова.

Вместе с координатором партпроекта «Женское движение Единой России», депутатом Госдумы Наталией Полуяновой она также посетила одно из ИТ-предприятий в Ивановской области.

Предприятие специализируется на разработке веб-систем и мобильных приложений. Сейчас занимается импортозамещением в сфере производства коптеров, которые необходимы в зоне СВО и которые «Единая Россия» регулярно передает бойцам на фронт.

«Удивительно и приятно, что руководитель - девушка, а главному программисту всего 23 года. Предприниматели откликаются, работают вместе с теми направлениями, которые требуются стране. Вместе - победим», - заключила она.

Партийный проект «Женское движение Единой России» начал работу летом 2022 года. Это широкое женское сообщество представителей общественных движений, некоммерческих организаций, депутатов, предпринимателей, волонтеров и активистов. На платформе партии участницы движения прорабатывают и продвигают социальные, гуманитарные, культурные проекты для защиты интересов женщин, а также для поддержки участников спецоперации и их семей. Женщины также совместно разрабатывают предложения по изменению законодательства, создают образовательные проекты в разных отраслях.