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Политика17 декабря 2022 16:00

Дарья Лантратова: Ивановские предприятия - пример вклада женщин в общую Победу

Многие из них перепрофилировались для помощи фронту
Павел ЧЕРНЫШОВ
Замсекретаря Генсовета партии, председатель общественного совета партпроекта "Женское движение Единой России" Дарья Лантратова

Замсекретаря Генсовета партии, председатель общественного совета партпроекта "Женское движение Единой России" Дарья Лантратова

Фото: социальные сети

Один из ярких примеров – швейное предприятие «Полёт», где изготавливают парашюты, рассказала замсекретаря Генсовета партии, председатель общественного совета партпроекта «Женское движение Единой России» Дарья Лантратова в ходе рабочей поездки в Ивановскую область.

«На этом предприятии работают порядка 90% женщин. Парашюты здесь стали производить с 1941 года. Сейчас «Полёт» имеет огромное значение для всей страны, в первую очередь в контексте специальной военной операции, потому что именно здесь производят порядка 90% парашютов самого разного назначения», - рассказала она.

Председатель общественного совета партпроекта «Женское движение Единой России» добавила, что «Полёт» является примером высокотехнологичного производства.

«Серьезно была расширена номенклатура на производстве: это и аптечки, и легкие носилки, и маскировочные сетки, и много другой продукции, которая сегодня нужна нашим защитникам», - резюмировала Дарья Лантратова.

Вместе с координатором партпроекта «Женское движение Единой России», депутатом Госдумы Наталией Полуяновой она также посетила одно из ИТ-предприятий в Ивановской области.

Предприятие специализируется на разработке веб-систем и мобильных приложений. Сейчас занимается импортозамещением в сфере производства коптеров, которые необходимы в зоне СВО и которые «Единая Россия» регулярно передает бойцам на фронт.

«Удивительно и приятно, что руководитель - девушка, а главному программисту всего 23 года. Предприниматели откликаются, работают вместе с теми направлениями, которые требуются стране. Вместе - победим», - заключила она.

Партийный проект «Женское движение Единой России» начал работу летом 2022 года. Это широкое женское сообщество представителей общественных движений, некоммерческих организаций, депутатов, предпринимателей, волонтеров и активистов. На платформе партии участницы движения прорабатывают и продвигают социальные, гуманитарные, культурные проекты для защиты интересов женщин, а также для поддержки участников спецоперации и их семей. Женщины также совместно разрабатывают предложения по изменению законодательства, создают образовательные проекты в разных отраслях.

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