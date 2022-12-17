«Беспримерный акт политической цензуры»: МИД России ответил на запрет вещания шести русскоязычных каналов в Молдавии

Президент Молдовы Майя Санду Фото: REUTERS

В Молдавии отобрали лицензии и с 19 декабря отключают вещание 6 ведущих оппозиционных и русскоязычных телеканалов - TV6, Orhei TV, Primul în Moldova, Accent TV, РТР-Молдова и NTV Moldova. Чрезвычайное происшествие в полном смысле этого слова, поскольку решение принято Комиссия по Чрезвычайным ситуациям (КЧС), а никаким ни судом, как это положено по закону.

Причем, когда в Молдавии вводили чрезвычайное положение, премьер-министр Наталья Гаврилица, выступая в парламенте, давала слово, что режим ЧП запрашивается лишь для решения проблем энергетики и не будет использован для ограничения прав и свобод граждан Республики Молдова. С энергетикой сложилось как-то не очень, но зато со свободой слова все удалось решить к удовольствию молдавской госпожи президентки, по совместительству – гражданки Румынии. Лживость, беспринципность, лицемерие режима Санду никогда еще не проявлялось так явно, как в этой ситуации.

Сотни молдавских журналистов остались без работы. Сотни тысяч граждан Молдавии – без любимых программ, как раз накануне Нового года и Рождества, по официальной причине создания ими в своей работе "угрозы национальной безопасности".

Национальная безопасность в нынешней Молдавии – штука совершенно непредсказуемая и может выпрыгнуть как чирей, в любом месте. Вот, например, спели дети в Бельцах песни о Великой Отечественной, да еще в форме советских солдат – это же гигантская угроза демократии и национальной безопасности! И Майя Санду тут же натравливает на организаторов и исполнителей спецслужбы Молдовы.

А мультфильм "Маша и Медведь" является прямым вызовом этой безопасности, пропагандируя среди подрастающих поколений "кремлевские нарративы". Любое СМИ, которое позволяет себе не поддерживать нынешний нацистский украинский режим – угроза безопасности Молдавии. Уж не потому ли, что Майя Санду втихую строит в своей республике такой же властный режим, как и на Украине.

Постоянные обвинения России во всех смертных грехах, под шум которых молдавские власти обирают население и отечественный молдавский бизнес, установив спекулятивные тарифы на газ, электроэнергию, воду, тепло и т.д. Получая электроэнергию из Приднестровья в три раза дешевле, чем закупая ее у Румынии, Майя Санду публично выражает недовольство контрактом с Приднестровьем, но не высказывает ни слова недовольства по отношению к цене от Румынии. Малейший повод и даже отсутствие оного не является препятствием для того, чтобы Санду не вылила на Россию очередное ведро помоев собственного приготовления. Здесь и претензии к российским миротворцам, и провокации по отношению к Приднестровью, и корректировка общих с Киевом планов, и неоднократные призывы противостоять "российской агрессии". С последним, такое ощущение, Майя Санду "ложится, и с именем этим встает".

При этом, вся ее деятельность, особенно, в последнее время, направлена исключительно на продвижение румынских интересов в стране, президентом которой ее избрали. Вплоть до того, что поддерживающая Санду правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) намерена заменить словосочетание "молдавский язык" на выражение "румынский язык" в конституции страны к весне следующего года. Было бы глупостью, наверное, требовать от гражданки Румынии иных шагов, тем более, укрепляющих суверенитет и независимость Молдавии. В реальности самая большая угроза национальной безопасности Молдавии – это вот эти две дамы, безудержно кричащие о мнимых угрозах: президент республики Майя Санду и премьер-министр Наталья Гаврилица. Ну, и окружающая их своре местных политиков, изо рта которых при каждом упоминании России буквально идет пена.

- Уже почти 300 дней войны на Украине, пропаганда в Молдове продолжается, более того — интенсифицируется. В ситуации, в которой против нашей страны идет не только энергетическая война, но и информационная война, наша ответственность и обязанность — защитить граждан и страну, - прокомментировала закрытие 6 оппозиционных телеканалов премьер-министр Гаврилица.

То, что сделала Санду с этими телеканалами (не надо прикрываться тут ни Комиссией по ЧС, ни какими-то иными структурами – это, в первую очередь, ее решение), на всех языках мира называется вполне четко и определенно – зачистка информационно поля и жесткая, жесточайшая цензура. Кстати, Зеленский в соседней стране проделал все ровно то же самое, уничтожив любую оппозицию, причем, не только в медийном пространстве. Именно под этим ракурсом ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая от имени своего ведомства расценила "данный запрет как беспримерный акт политической цензуры, как надругательство над принципом плюрализма СМИ и грубейшее попрание права на свободу доступа к информации".

- Решение приостановить вещание шести оппозиционных телеканалов - серьезный вызов для правового государства, демократии, свободы слова и плюрализма мнений, - заявила глава Гагаузии Ирина Влах. - К сожалению, сегодня в Молдове под маской демократии Майя Санду установила авторитарный режим.

С протестом выступил и Союз журналистов России, не исключено, что подтянутся и другие международные общественные структуры. Но на Санду и ее команды никакие обвинения ни в чем не подействуют и ее поведение не скорректируют.

Как в лицо бросил недовольному народу в Киеве советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк: "Покричите, повоняете и успокоитесь".

И это их главный принцип в отношениях с теми, кому они "служат".

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