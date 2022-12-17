В музей Дрездена вернули часть похищенных в 2019 году сокровищ

Три года назад был ограблен дрезденский музей «Зеленые своды». Фото: REUTERS

Ограбления известных музеев - редкость и всякое нападение становится сенсацией. Три года назад двое неизвестных под утро ворвались в один из старейших и богатейших музеев мира, дрезденский музей «Зеленые своды» (Грюнес Гевельбе). Они действовали нагло и забрали «бесценные» драгоценности XVIII века. Ограбление заняло всего несколько минут.

Воры взломали одну стеклянную витрину, в которой находились три комплекта украшений в стиле барокко, инкрустированные драгоценными камнями - броши, пуговицы, пряжки и многое другое.

- Нигде ни в одной другой коллекции в Европе драгоценности или комплекты драгоценностей не сохранились в таком виде и количестве, — подчеркивал значимость похищенного директор «Зеленых свод» Дирк Синдрам.

Музейщики и искусствоведы успокаивали себя тем, что похищенные предметы невозможно продать законным путем, но никто не отменял черный рынок.

Для раскрытия дела была создана специальная следственная группа, получившая название «Эполет», куда вошли 20 офицеров. И вот спустя три года большая часть похищенных предметов вернулись в музей.

Полицейским удалось обнаружить 31 украденный экспонат в Берлине, изъять их и доставить в Дрезден на экспертизу, которая должна установить их подлинность и сохранность. От подробностей этой спецоперации следствие воздерживается, признавая, что обнаружены пока далеко не все украшения. А вот власти Дрездена оказались более сговорчивы. Они сообщили, что среди возвращенного большая бриллиантовая брошь и погон, украшенный алмазами.

В январе этого года перед судом предстали обвиняемые в дерзком ограблении. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В январе этого года перед судом предстали шесть человек, которых обвинили в групповом ограблении и поджоге, совершенном 25 ноября 2019. Задержанных обвинили в краже драгоценностей, застрахованных на сумму не менее 114 млн евро.