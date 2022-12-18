В Мордовии открыли высокотехнологичное таблеточное производство

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Открытие нового высокотехнологичного таблеточного цеха с производственной мощностью в один миллиард таблеток в год состоялось 17 декабря на саранском заводе "Биохимик", входящем в группу компаний "Промомед". В проект, имеющий важное значение не только для региона, но и страны в целом, вложено более 1,8 млрд рублей инвестиций. Здесь будут производиться стратегически важные лекарственные препараты, имеющие значение для технологического суверенитета страны и снижения зависимости от заграничных поставок фармацевтической продукции.

«С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ – ШЕДЕВР»

Символическую кнопку запуска цеха нажали заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Государственной Думы Федот Тумусов, глава Мордовии Артём Здунов и председатель совета директоров ГК «Промомед» Пётр Белый.

Осмотр производственных мощностей предприятия начался с интерактивной презентации. Пётр Белый рассказал о развитии промышленного гиганта в целом и особенностях нового производства. На 28 га размещены производственные корпуса, цеха и сооружения предприятия по ферментации синтетически активных фармацевтических субстанций, инъекционное производство, полный цикл производства субстанций низкомолекулярных гепаринов, ведется оборудование производственных участков по изготовлению химических и онкологических субстанций. Завершается строительство самого большого и экологичного в стране комплекса очистных сооружений.

«С точки зрения инженерной мысли – это шедевр. Такого подхода к такому масштабу в стране еще не было. «Биохимик» - одно из пяти крупнейших фармпредприятий России, готовое справиться с любой задачей в здравоохранении. Только в этом году в инженерные комплексы и исследования вложено более 10 миллиардов рублей», - подчеркнул Пётр Белый.

Новое производство ГК «Промомед» – одно из самых современных в Европе. Здесь вместо человеческого труда используются технологии вакуумной передачи. Оно оснащено самыми современными технологиями, в том числе для изготовления многослойных и сложнокомпонентных таблеток, производимых в условиях фоточувствительности и нулевой влажности.

С линий цеха будут сходить противовирусные, нестероидные противовоспалительные, гепаропротекторные препараты. В ближайшее время будет налажено производство препаратов в форме саше. Условия и технологические параметры выпуска контролируются при помощи средств мониторинга, сбора данных, диспетчеризации и своевременного управления. Это позволит выпускать продукцию высочайшего качества на всех линиях.

ПЕРЕДНИЙ КРАЙ НАУКИ

Гости осмотрели помещения по изготовлению таблеток ядер, нанесения пленочного покрытия, изготовления саше и упаковочный цех.

В ходе торжественной церемонии к участникам с приветственным словом обратился Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко: «Фармацевтическая индустрия своевременно отреагировала на вызовы COVID-19 и в кратчайшие сроки наладила производство препаратов, которые спасли тысячи жизней граждан нашей страны. Я хотел бы выразить уверенность, что включение новой производственной площадки в обойму российских фармацевтических производителей позволит нам стать более уверенными, это станет залогом развития в целом здравоохранения и фармацевтической отрасли в России».

«Я нахожусь на мероприятии, которое совершило революцию в медицине. Новые цеха – это занятость людей, достойная зарплата. Вы вносите огромный вклад в лекарственную независимость нашего государства. Благодарю вас, вы – боретесь с невидимым врагом!» - сказал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Государственной Думы Федот Тумусов подчеркнул важность сегодняшнего события для всей страны, а возможно и для всего мира: «Предприятие находится на переднем крае науки – на разных стадиях регистрации, клинических испытаний и выпуска находится 190 препаратов. Цех, который мы открыли, обеспечивает не только технологическое превосходство предприятия перед другими, но и нашей страны – перед другими странами-производителями фармацевтических препаратов».

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СИЛ

«Открывая такие производства, мы доказываем всему миру, что Россия способна быть полностью технологически независимой. Мы можем произвести необходимое оборудование, обучить людей, пройти весь путь по защите интеллектуальной собственности. Мы имеем дело с безопасностью и жизнями людей, действуем, как единая команда. Уже сейчас мы думаем о следующей стадии производства, новых инвестициях и рынках», - отметил Артём Здунов. Он также поблагодарил гостей за поддержку Мордовии, за плодотворное сотрудничество – группу компаний «Промомед».

«Мы увидели открытие цеха, который фактически цифровизует производство лекарств, выводит их на принципиально новый уровень, делает механизм создания твердых лекарственных форм контролируемым, масштабируемым и позволяет адаптироваться к изменяющейся конъюнктуре рынка и потребностям здравоохранения в сжатые сроки. Это не только победа, но и колоссальное доказательство нашил сил в ответ на внешние вызовы», - подытожил заместитель Министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

В завершение церемонии лучших сотрудников предприятия наградили почётными грамотами комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, благодарностями главы республики Мордовия, а также почетными грамотами комитета Государственной Думы по охране здоровья.