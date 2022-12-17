Почему лопнул самый большой аквариум в Европе и грозит ли подобное аналогичным объектам в России

Лопнувший аквариум затопил отель «Рэдиссон Блю» Фото: REUTERS

Это история про то, что Вавилонская башня рано или поздно всегда развалится, а "Титаник" - затонет. «АкваДом», самый большой цилиндрический аквариум в мире, был гордостью американской компании Reynolds Polymer Technology, специализирующейся на акриловом стекле и ее дочерней фирмы ICM, занимающейся возведением конструкций с акриловыми панелями.

"Цилиндр этого аквариума не лопнет даже в случае теракта. В лучшем случае, можно сделать маленькую дырку, но и тогда ничего страшного не произойдет. Всего лишь вытечет немножко воды". Сегодня слова архитектора Майкла Джессинга, сказанные двадцать лет назад, цитируют все немецкие СМИ. Джессинг утверждал, что голливудский сценарий здесь совершенно невозможен.

Но он ошибался.

Самый большой цилиндрический аквариум был установлен в 2002 году. 16-метровая конструкция с миллионом литров соленой воды и полутора тысячами диковинных рыб стала главной достопримечательностью отеля Рэдиссон Блю. Внутри аквариума даже работал лифт, а два года назад «АкваДом» прошел тщательный немецкий ремонт стоимостью почти три миллиона евро. Аккуратные мастера привели в порядок лифт и заменили силиконовые уплотнители... После ковида аквариум открылся вновь только в июне этого года. Но 16 декабря все пошло по голливудскому сценарию.

Рано утром, без четверти шесть жители отеля услышали мощный хлопок и почувствовали движение под ногами. Обрушение гигантского цилиндра произошло очень быстро. Ударной волной выбило двери и окна. Мебель выбросило на улицу. Миллион тонн воды с умирающей рыбой вылились на Карл Либкнехт штрассе.

Благодаря тому что все произошло ранним утром, обошлось без человеческих жертв (лишь два человека оказались легко ранеными). Однако полторы тысячи обитателей аквариума погибли. Спасателям удалось вытащить только тридцать рыб, живущих на передержке в подвальном помещении отеля.

Сейчас в «Рэдиссон Блю» затоплен на пять сантиметров подвальный этаж, превращен в руины атриум. По словам экспертов, обрушение зданию не грозит. Однако обитатели отеля эвакуированы и он еще не скоро сможет работать в прежнем режиме.

«АкваДом» - самый большой цилиндрический аквариум в мире, Фото: REUTERS

"Я устал, я ухожу"

Представители американской компании прибыли на место для проведения экспертизы. Однако предварительные причины уже озвучены. Для разрушения самого большого аквариума в мире не понадобилось... ничего. Он развалился сам по себе.

- Первые признаки указывают на усталость материала, - заявила вчера сенатор внутренних дел от Берлина Ирис Шпрангер.

По мнению экспертов, к официальной версии нужно добавить совокупность причин, таких как сочетание низких температур, технических дефектов и слабых мест в конструкции.

Усталостью материала называется его разрушение под воздействием механических повреждений и накоплением трещин. Классическим примером этого явления считается затопление Бостона патокой: инцидент, произошедший сто лет назад на пивзаводе. Из-за усталости лопнула огромная бочка с сахаросодержащей массой, в результате чего более девяти тысяч тонн патоки двинулись на площадь. Патока разрушила здания, перевернула паровоз, в ней утоноло несколько десятков человек. Последствия инцидента ощущаются до сих пор в жаркие дни, когда в воздухе Бостонской площади чувствуется запах карамели.

Три предупреждения от акриловых панелей

До инцидента в Германии было известно всего лишь о трех случаях протечек акриловых панелей.

Первая протечка произошла в 2010 году в Дубай Молле, где расположен аквариум с десятью миллионами тонн воды. Торговые залы быстро наполнились водой, посетителей пришлось эвакуировать. Однако водные обитатели не пострадали, а после ремонта аквариум открылся вновь. Тогда эксперты фирмы ICM списали это не на акриловые панели, а на конструкцию здания: просела балка под стеклом и разорвала его по вертикальному шву.

Второй случай, произошедший в 2012 году в Шанхае, оказался более печальным. Тогда безо всяких видимых причин лопнуло смотровое стекло в аквариуме крупного торгового центра Дунфан (Dongfang). Внезапно раздался треск, в зрителей полетели обломки толстых стекол, хлынула вода с обитателями аквариума. Ранения получили 15 человек (по некоторым даным 56), погибли семь акул, много морских рыб и черепах. Аквариум был сравнительно небольшим: всего на 34 тысячи литров, что в триста раз меньше дубайского. Тогда выводов не сделали никаких, списав инцидент на плохое качество китайских панелей.

В третий случай попали мы. В апреле 2019 года лопнуло стекло в торговом центре "Океания" в Москве.

Этот 24-метровый аквариум, открытый в 2016 году, был самым высоким в мире. Он вмещал милион литров соленой воды, имел два акриловых цилиндра, между которыми ездил лифт. Сконструированный той же американской компанией, он был похож на немецкого собрата, и даже инцидент с лопнувшим стеклом произошел тоже вскоре после ремонта.

Внезапный треск, из аквариума полилась вода. К счастью, до обрушений дело не дошло. По некоторым данным - трещина пошла по спаечному шву цилиндра. Однако точные причины события до сих пор не озвучено. Сейчас чудо инженерной мысли в ТРЦ "Океания" не работает.

Глядя на события, произошедшие в Германии, невольно приходит мысль "и слава богу".

Постояльцев эвакуировали из берлинского отеля Фото: REUTERS

В безопасности ли цилиндрический аквариум в "Авиапарке"?

В настоящее время в Москве, в ТЦ "Авиапарк", работает цилиндрический аквариум, который произвела и установила та самая компания ICM. 23-метровый цилиндр появился в 2014 году и стал первым таким объектом в России и самым высоким в мире (до появления аквариума в "Океании").

Он в три раза уступал немецкому "АкваДому" по объему воды, но из-за того, что был выше, а площадь основания имел меньше, то давление воды на дно получалось почти в полтора раза больше, чем у немецкого!

Именно этот проект американцы считали своей самой сложной работой и монументальным успехом компании ICM.

- Этот проект выделяется, на фоне наших остальных проектов. Клиент поставил нам самую сложную задачу, и его реализация показала, на что мы способны, - радовался вице-президент ICM по производству Натан Рейнольдс.

Аквариум работает по сей день. Впрочем, нельзя сказать, чтобы проблем не было совсем. Периодически посетителям ТЦ приходится наблюдать протечки, а также занимательную картину того, как водолазы заклеивают аквариум изнутри герметиком.

Однако в пресс-службе «Авиапарка» увиденное называют явлениями, не представляющими опасности. Например, в июле 2019 года, когда посетители в очередной раз заметили вытекающую воду, было сообщено, что это не протечка, а плановая ежегодная замена герметических швов на кольцах, огибающих аквариум.

Возможность повторения немецкого "голливудского" сценария в «Авиапарке» отрицают. По словам пресс-службы, от ЧП аквариум спасет особая конструкция: семь металлических колец, которые опоясывают цилиндр и сдерживают давление и перепады температур.

Берлинский отель «Рэдиссон Блю» Фото: REUTERS

Защитят ли нас семь колец

Семь защитных колец, которых не было на немецком "АкваДоме" - это абсолютно наше ноу-хау. В свое время с инициативой их установки выступила отечественная компания "Мосбиоинжиниринг". Компания проиграла американцам тендер, однако, несмотря на это, настояла, чтобы в конструкцию обязательно внедрили металлические кольца. Также именно российские инженеры рассчитывали и предоставляли американцам данные по строительным нагрузкам, по мощности инженерных коммуникаций и толщине акриловых панелей.

Однако стоит заметить, что кольца были применены и в конструкции аквариума в "Океании". Они не спасли аквариум от протечек (хотя, не исключено, что предотвратили более печальный исход событий).

Кстати, весной этого года американская компания ICM, обеспечивающая постоянную эксплуатацию и техническое обслуживание аквариума в «Авиапарке», прекратила свои функции. Теперь все функции по содержанию объекта выполняет отечественная компания "Аква лого".

Акриловые панели небезопасны?

Официальное расследование в Германии еще не завершилось, но уже сейчас ясно, что акриловые панели не так безопасны, как их позиционировали производитель Reynold и ее дочерняя фирма ICM. Если двадцать лет назад считалось, что акриловые стекла практически неуязвимы, хоть взрывай, хоть стреляй, эксплуатация показала, что это не так, и даже более того: осколки лопнувшего аквариума представляют опасность для людей (ранее этот вариант вообще не рассматривался).

После инцидента в Шанхае выдвигались предположения, что причиной "взрыва" акриловой панели могло стать длительное (в течение двух лет) воздействие ультрафиолетового излучения, перепад температуры, а также состав акрила, в котором могли оказаться пузырьки. Об этом, в частности, писали в американском аквариумном журнале “Advanced Aquarist” («Продвинутый аквариумист»).

Однако глобально авторитету американских панелей это не повредило, поскольку все списали на некачественное китайское производство.

В нынешней ситуации расхлебывать придется самим. Производством стекол занималась солидная американская компания, монополизировавшая рынок и приложившая массу усилий, чтобы аквариумы в ТЦ и в гостиницах стали модой.

Внутри огромного аквариума мог работать аквалангист. Фото: REUTERS

Кто напрягся

- Взрыв гигантского аквариума "АкваДом» привел в состояние боевой готовности менеджеров супер-технических аквариумов, - пишет пресса Марокко.

Марокканцам есть от чего напрячься. Их "АкваДрим" построен в 2012 году по проекту немецкого "АкваДома", причем, условия в Марокко похуже, чем в Германии: создателям пришлось учитывать возможность землетрясений.

Американцы, само собой, опять говорили, что все очень надежно, но кто ж им теперь поверит.

Есть вопросы у Литвы. Их "Балтик Молл Аквариум" в Каунасе - дело рук той же американской компании. Пусть литовский аквариум не такой большой: всего 163 000 литров, зато он построен в 2005 году, то есть он всего на три года моложе немецкого. Кто даст гарантию, что акрил за эти годы не "устал"?

По отзывам, еще одно детище компании - панорамный аквариум в турецком Мардан Палас отеле - в плохом состоянии. У владельцев не хватает средств, чтобы его содержать.

Ну и новость о том, что компания возвела в китайском Чуньцине самый большой цилиндрический аквариум, воспринимается не как торжество инженерной мысли, а как создание новой потенциальной опасности.

Удастся ли американцам восстановить репутацию и доверие к своим панелям - увидим.