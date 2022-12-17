Певица Слава выступила с громким заявлением о разрыве с мужем-миллионером

Певица Слава Фото: Борис КУДРЯВОВ

Слухи о том, что в личной жизни певицы Славы произошли серьезные перемены, ходили давно. Сначала артистка никак не реагировала на сплетни. Но после скандального видео, где ее муж Анатолий Данилицкий развлекается в компании молоденьких красавиц, вероятно, стал последней каплей. Вокалистка объявила о разрыве с миллионером и отцом своей младшей дочери Антонины после 20 лет отношений.

Поклонники певицы Славы рыдают. Она бросила богатого мужа Анатолия Данилицкого. "Я официально рассталась с Анатолием. Причины рассказывать не хочу и не буду, потому что было много всего хорошего. Но в последние годы было очень много всего плохого", - объявила артистка.

Она добавила, что готова к новым отношениям. "Я красивая талантливая и прекрасная готова к новым отношениям. Буду счастлива познакомиться с красивым, богатым, заботливым обязательно, чтоб вкусно пах, симпатичным мужчиной, честным, порядочным", - резюмировала женщина.

Ранее эксцентричная исполнительница признавалась: "Толя - мой близкий человек". Они практиковали гостевой брак.

В начале года Слава лично сообщала, что любимый съехал от нее. "Мы живем в разных квартирах. Началось все с того, что он жутко храпит, просто страшно. Сначала мы стали жить в разных комнатах, потом я уезжала... Мы каждый день видимся, но спит он дома, так что спокойно. Он уже взрослый парень, ему нужно отдыхать от нас!" - поясняла артистка.

70-летний Данилицкий редко видел Славу. Но артистка и бизнесмен вместе воспитывают общую дочь Антонину.

Напомним, когда Слава и Данилицкий познакомились, когда певице был 21 года, а бизнесмену - 49. Анатолий тогда был счастливо женат, но певица не чувствовала за собой никакой вины и уверяла, что они с Данилицким были предназначены друг другу. "Я в Толю поверила, и, честно говоря, мне было наплевать, что он находился в браке. Анатолий был с женой в дружеских отношениях, по крайней мере, он мне так говорил. Нам обоим было очень интересно друг с другом. Я всегда мечтала о таком человеке. Никогда не вела Толю под венец, хотя он несколько раз делал мне предложение, на что я отвечала отказом", - уточняла певица.