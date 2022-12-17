Герой спецоперации «Z» младший сержант Иванов зашел врагу в тыл и сорвал атаку

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Повелевай счастьем, ибо одна минута решает победу», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще учил: «Оттеснен враг – неудача. Отрезан, окружен, рассеян – удача».

НЕ ДОПУСТИЛ ПОТЕРИ УПРАВЛЕНИЯ

Полковник Александр САВЕНКОВ

Полковник Александр САВЕНКОВ Фото: Минобороны РФ

«В условиях плотного ведения огня из стрелкового оружия националистов по позициям российской батальонной тактической группы в районе одного из населенных пунктов, полковник Александр Савенков организовал установку ретранслятора на крыше одного из зданий в районе наблюдательного пункта. Своими нестандартными и решительными действиями офицер обеспечил должностных лиц КП устойчивой помехозащищенной радиосвязью с подчиненными подразделениями. Спустя несколько дней, в районе другого населенного пункта украинские боевики предприняли попытку контрнаступления, которое сопровождалось массированным минометным обстрелом оборонительных рубежей наших войск. В результате разорвавшегося рядом с аппаратной минометного снаряда основная система связи вышла из строя. Благодаря отважным и решительным действиям, а также профессиональным практическим навыкам Савенков лично и в кратчайшие сроки организовал связь с вышестоящим КП по резервным средствам связи, при этом несмотря на продолжающийся обстрел, не оставляя боевой пост, продолжал обеспечивать связь с вышестоящим командованием, что позволило не допустить потери управления и отразить атаку противника. Также в результате очередного минометного обстрела, в условиях плохой видимости полковник Савенков обнаружил двух военнослужащих, получивших многочисленные осколочные ранения, несмотря на непрекращающийся обстрел он лично вытащил раненных из-под огня, доставил в безопасное укрытие и оказал первую доврачебную медицинскую помощь. Благодаря незамедлительным мужественным и решительным действиям офицер спас им жизнь. При организации связи на новых позициях офицер в кратчайшие сроки организовал планирование и развертывание линий связи, что повысило устойчивость управления. Во время установки ретрансляторов противник подверг район дислокации обстрелу из РСЗО «Хаймарс». Несмотря на обстрел, находясь под непрерывным огнем противника, рискуя жизнью, проявив мужество и отвагу, в результате обстрела был тяжело ранен осколками, но выполнил поставленную задачу, не допустил потери управления, что позволило отразить наступление врага».

ВЫВЕЛ ТЕХНИКУ ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛА

Сержант Федор РЫБАЛОВ

Сержант Федор РЫБАЛОВ Фото: Минобороны РФ

«Заместитель командира взвода сержант Федор Рыбалов в районе одного из населенных пунктов выполнял боевую задачу по эвакуации вооружения и военной техники, получившей повреждения в ходе боев с украинскими националистами. В момент начала эвакуации противник подверг район скопления техники артиллерийскому обстрелу. Оценив обстановку, не смотря на угрозу для жизни, сержант Федор Рыбалов принял решение вместе с подчиненными продолжить эвакуировать вверенное ему вооружение и военную технику. Умело маневрируя на ограниченной площади, благодаря слаженным действиям отделения сержанта Рыбалова, российским военнослужащим удалось оперативно вывести эвакуируемую технику из зоны обстрела без потерь. При этом потерь со стороны подчиненных Федора также допущено не было».

СОРВАЛ АТАКУ, НЕ ДАЛ СЕБЯ ОКРУЖИТЬ

Младший сержант Денис ИВАНОВ

Младший сержант Денис ИВАНОВ Фото: Минобороны РФ

«Подразделение под командованием младшего сержанта Дениса Иванова выполняло боевую задачу в составе ротной тактической группы по поиску диверсантов в лесополосе, расположенной на одном из тактических направлений. Продвигаясь к указанному месту, Денис вместе с подчиненными обнаружили минное поле на подступах к лесополосе. Обойдя минные поля с фланга, и продвигаясь по лесополосе, Денис увидел большое количество боевой техники и личного состава, готовящих наступление на район, подконтрольный нашим военнослужащим. Оценив ситуацию и быстро сориентировавшись в сложной ситуации, Денис сообщил на командный пункт о готовящемся массированном наступлении, после чего закрепился на данном рубеже и организовал оборону. Националисты приступили к продвижению к нашим позициям, когда внезапно были атакованы подразделением Дениса Иванова. Несмотря на неравный бой, наши военнослужащие под командованием Дениса Иванова в течение нескольких часов не давали противнику развить наступление, сковав его силы. Выдержав многократные атаки противника, Денис со своими морскими пехотинцами обеспечили удержание важного оборонительного рубежа до прибытия подкрепления. Благодаря смелости и самоотверженности младшего сержанта Дениса Иванова, а также храбрости и слаженности действий его подчиненных, морским пехотинцам, несмотря на неоднократные попытки боевиков взять их в кольцо, удалось выстоять, нанеся значительный урон наступающим силам противника, что вынудило его отступить на исходные рубежи».