Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз сообщил, что Германия не будет в одностороннем порядке предоставлять Украине современные западные танки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЕЛКИ ЗЕЛЕНЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ

В городах Украины начали ставить новогодние елки на площадях. В Киеве в этом году главным украшением города стала 12-метровая искусственная красавица, которую нарядили в цвета украинского флага гирляндами темно синего и желтого цвета. Конечно, по сравнению с прошлогодней натуральной 31-метровой лесной красавицей, нынешняя выглядит бледно. Тем боле, что подсветка, которая запитана от генератора, будет подаваться не все время, а в определенные часы. Верх елки украсил герб Украины, а внизу разместили флаги стран, которые помогают Киеву.

Впрочем, по сравнению с елкой в Николаеве, столичную ель можно считать шедевром. Власти Николаева просто накинули на памятник святому Николаю маскировочную сеть и назвали полученную конструкцию елкой. Правда, сами горожане Николаева посчитали, что конструкция больше похожа на гигантскую неряшливую кучу мусора, чем на новогоднюю ель.

НА УКРАИНЕ НАШЛИ НЕФТЬ, НО НЕ ВСЕ ТАК ОДНОЗНАЧНО

Потрясающее открытие сделали жители села Кочановка Ахтырского района Сумской области. Пойдя по воду к местному колодцу, они сильно удивились, когда, зачерпнув из колодца, вытащили наверх ведро с … нефтью. Сознательные граждане просигнализировали в экологическую инспекцию, и приехавшие специалисты подтвердили наличие в колодце "вязкой жидкости темного цвета с запахом нефти". Дальнейшие итоги станут известны по результатам лабораторных исследований. Скорее всего, речь идет о прорыве какого-либо трубопровода, который был проложен недалеко. Не исключено, что прохудилась какая-то нелегальная врезка.

А пока жители села ломают голову над другой проблемой – где брать воду для питья и хозяйственных нужд?

ШОЛЬЦУ ТАНКИ НУЖНЫ САМОМУ

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз сообщил, что Германия не будет в одностороннем порядке предоставлять Украине современные западные танки, которые находятся на вооружении Бундесвера.

- Мы придерживаемся трех четких принципов. Во-первых, мы поддерживаем Украину в меру наших возможностей. Во-вторых, мы предотвращаем прямую конфронтацию между НАТО и Россией. И, в-третьих, не будет никаких односторонних действий со стороны Германии, - объявил Шольц.

В общем, "такая корова нужна самому". Ну что, Олаф, жди теперь новых оскорблений из Киева от уехавшего туда Андрея Мельника. Впрочем, в Берлине его на посту посла Украины сменил не меньший хам.

ЗЕЛЕНСКИЙ ХОЧЕТ ОБМАНУТЬ ЗАПАД, ПРОСЯ У НЕГО ДЕНЬГИ НА УКРАИНЦЕВ

Как сообщила известная американская газета Washington Post, команда Зеленского, не афишируя свои инициативы в публичном пространстве, предложила западным правительствам профинансировать прямые денежные выплаты украинским гражданам.

Речь шла о 50 долларах на человека в месяц. По расчетам Киева, такое финансирование населения Украины обошлось бы Западу в 12 миллиардов долларов за полгода. Как удивленно рассказали источники WP, по неизвестной им причине, инициатива почему-то "встретила холодный прием со стороны западных официальных лиц". Примерно такой же, как предложение Банковой к ФИФА, чтобы Зеленский выступил с видеообращением перед финальным матчем ЧМ по футболу, который заканчивается в Катаре. Интересно, почему же?

Еще более интересно, что даже тут Зеленский с советниками попытались обмануть Запад. Нехитрый подсчет показывает, что они представили данные о проживании на Украине 40 миллионов человек. Хотя реальное население сейчас вряд ли сильно превышает половину от названной цифры. Вряд ли кто думает, что Зеленский выплатит украинцам вдвое больше обещанного, а тогда получается, что половину суммы кто-то хотел примитивно прикарманить.

КИЕВ ГОТОВИЛ ПОКУШЕНИЕ НА ГЕРАСИМОВА

Влиятельная американская газета The New York Times сообщила, что Вашингтону не удалось предотвратить покушение Киева на начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Когда американцам стало известно о готовящемся визите Герасимова в зону проведения Специальной военной операции, они не стали делиться этой информацией с украинской стороной. Но в Киеве всё равно узнали о планах Герасимова. И тогда в Вашингтоне стали отговаривать украинское руководство от покушения на него, чтобы не допустить возможность войны США с Россией.

- Мы сказали им не делать этого, - заявил высокопоставленный американский чиновник журналистам. - Мы сказали: "Эй, это слишком". Но в ответ украинские военные сообщили американцам, что они уже начали атаку на предполагаемое место дислокации генерала. Герасимова там не оказалось, но, как заявили американские чиновники, в результате удара погибло несколько россиян.

АРМИЯ БЕЗРАБОТНЫХ ЭСТОНИИ РАСТЕТ

Как сообщило Эстонское национальное телерадиовещание, в республике ежемесячно увольняют тысячи человек. И, хотя, общая безработица растет примерно на 1% в месяц, казалось бы, не такие большие цифры, этот процесс приобрел характер поступательного движения.

- Для людей, которых сократили, это большая потеря. А в этом одном проценте около 6000-7000 человек. Раньше речь шла о сотнях человек в месяц, - рассказал экономист Банка Эстонии и добавил, что первыми попадают под сокращение те, кто работает с людьми и компаниями из России, поскольку главные причины этого процесса - растущие расходы компаний и санкции против Москвы.

КУДА ПОДАТЬСЯ УКРАИНСКИМ ВРАЧАМ?

Украинским гражданским медикам грозит всплеск безработицы. Об этом рассказал руководитель общественной организации "Социальное движение" Виталий Дудин, заявивший о запланированной "кадровой оптимизации". Причина — уменьшение финансирования.

- Тысячи медиков оказались под угрозой увольнений, — прогнозирует Дудин. - Главврачи утверждают, что даже на зарплаты не хватит денег.

- Бюджет на медицину не увеличивается, а инфляция растет. Поэтому будут не только сокращения, есть риск "банкротств" многих клиник. Даже относительно благополучные медучреждения сейчас выживают за счет гуманитарки, того, что дает государство, едва хватает на поддержания текущих расходов и зарплаты. — объяснил механизм происходящего заместитель главы правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый.

И это в условиях, когда госпитали Украины переполнены ранеными, и под них перепрофилируют не только гражданские больницы, но и учреждения совершенно иной направленности.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Власти Швейцарии заявили, что страна по своей инициативе присоединяется к новым санкциям ЕС против России. Похоже, у швейцарцев проснулся аппетит на российские активы за рубежом.

- В рамках новых санкций ЕС в Россию запрещены поставки даже игрушечных дронов. А про детские железные дороги забыли?

- В украинской разведке заявили, что следующие российские удары по энергетике Украины могут быть приурочены к заседаниям ООН или к дням недели. Вот это совершенно точный прогноз. Следующий ракетный удар обязательно придется на какой-нибудь день недели. К бабке не ходи.

- Главный судья Верховного суда Норвегии сообщил, что его попыталась отравить жена, которую он привез из Украины. Супруга Наталья (моложе супруга на 26 лет) оправдалась тем, что это была ее месть за то, что муж поддерживал Россию и Путина. Как бы еще его не засудили!

- Пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса сообщила, что в следующем году урожай зерновых на Украине сократится на 60% по сравнению с 2021-м.

- Осведомленные источники сообщают, что часть западной финансовой "помощи" (по большей части, кредитов) расходуется на "зарплаты и бонусы" западным наемникам, которые "получают такие деньги, что это не добавляет симпатий к ним со стороны ВСУ".