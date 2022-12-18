Сила – в партнёрстве: итоги благотворительного аукциона «Волонтёры в Сити 2022»

Фото: Дмитрий Тур

В этом году мероприятие прошло в комбинированном формате: во всех городах, где работает «Норникель», были организованы оффлайн-студии, которые встретились между собой в прямом эфире. Волонтёры каждой из площадок рассказывали о своих проектах и разыгрывали сувениры, сделанные своими руками.

«Я сегодня пополнила свою коллекцию новогодних ёлочных игрушек из ваты», – призналась Ирина Жуйкова, директор департамента социальной политики «Норникеля». «У меня уже была одна игрушка, которую сделали норильские волонтёры, и сегодня я приобрела две новые».

Фото: Дмитрий Тур

Главной особенностью этого года стали премиум-лоты от партнёров «Норникеля». Организаторы подготовили для продажи хоккейный шлем и футбольную майку с автографами спортивных легенд, картину «Золотой маски» с пожеланиями Игоря Костолевского, подарки от баскетбольного клуба ЦСКА и клюшку с автографом Павла Буре.

Также в этом году благотворительную ярмарку поддержал Национальный совет по корпоративному волонтёрству, певец Родион Газманов и несколько крупных компаний.

«Мы с дочерью в первый раз участвуем в благотворительном аукционе «Волонтеры в Сити» и с удовольствием делали ставки», – рассказала начальник управления устойчивого развития компании «Металлоинвест» Анастасия Савельева. «Это мероприятие вдохновило нас подумать о том, какие лоты наша компания могла бы представить в следующем году, что такого интересного можно предложить коллегам. Думаю, это может быть очень классной коллаборацией».

Фото: Дмитрий Тур

Самой крупной покупкой на новогоднем аукционе стал фирменный шлем сборной России с автографами Егора Яковлева, Михаила Григоренко и Никиты Нестерова – олимпийских чемпионов 2018 года! Лот «ушёл» в добрые руки за 65 000 рублей. А клюшку Павла Буре и кроссовки Алексея Шведа купили за 62 тысяч рублей.

«Наблюдать за тем, как был организован процесс, как азартны были участники, как представляли свои творческие поделки волонтёры «Норникеля» и приобретали их совершенно разные люди – это было просто потрясающе!», – поделилась член актива Национального совета по корпоративному волонтёрству Анна Бушлякова. «Я считаю, что это большой успех и новый подход к продвижению идей благотворительности и волонтёрства».

В этом году все вырученные деньги пойдут на курс реабилитации Максима Пономарева (у мальчика ДЦП) из Норильска, на специальную кровать и устройство для подъема Светлане Охрименко (у девочки пояснично-конечностная мышечная дистрофия) из Заполярного, а также на нужды подшефных учреждений благотворительного фонда «Старость в радость» и фонда помощи детям с онкогематологическими заболеваниями «Пчёлка» в Чите.

Фото: Дмитрий Тур

«Мы знаем, что у ярмарки большое будущее», – сказала Елена Крючкова, руководитель программы корпоративного волонтёрства «Норникеля». «Уверена, скоро к нам присоединится ещё больше компаний, людей и городов. Ведь эта тёплая история зажигает сердце каждого, кто в ней участвует».

По итогам аукциона удалось собрать более 800 тысяч рублей. По доброй традиции «Норникель» удвоит эту сумму, и на помощь направят более 1,6 миллиона рублей.

Благотворительный аукцион подошёл к концу, однако ярмарка продлится в онлайн-формате до 14 января. До этого времени все желающие могут зайти на сайт волонтерывсити.рф, купить игрушки и сделать пожертвование.