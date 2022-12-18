Восьмилетний участник шоу «Голос.Дети» растрогал публику воспоминаниями про папу в зоне СВО

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В эфире Первого канала продолжаются слепые прослушивания проекта «Голос». Вокальное шоу вместо Дмитрия Нагиева ведет Яна Чурикова, команды набирают Баста, Егор Крид и певица МакSим. Прошедший выпуск подарил наставникам несколько харизматичных участников, а они, в свою очередь, публике — ряд ярчайших выступлений. Одним из таких, в частности, стал номер Паши Зилева. Восьмилетний вокалист из Красноярска с рыжим ирокезом на голове взялся за «Районы-кварталы» — хит группы «Звери» 2004 года. И не прогадал.

Юный артист в красном клетчатом костюме сопроводил выступление зажигательным танцем, прыжками, призывными жестами и чуть ли не сальто — и не только не разбился, но и ни разу не сбился!

Наставники остались в восторге от выступления парня. Радостно подпевали, но повернуться у нему решилась только МакSим.

Фото: скриншот

— Вот это растяжка! — закричала певица, когда сел на колени и коснулся спиной пола. — Вы просто не видели, что он сейчас делал! Ты отличный!

Скромный певец признался, что песню он выбрал сам, а чумовой образ интеллигентного панка помогала создавать образ ему мама. А вот папы на записи эфира не было, потому что он находится в зоне СВО. Военный.

— Папа не приехал, — ответил мальчик на вопрос наставников. — Потому что он на спецоперации.

Публика понимающе зааплодировала, Егор Крид схватился за шапку (на съемках он был в ней), а МакSим еще раз поддержала Пашу.

— Ты отличный, — сказала артистка и обняла подопечного. — Я думаю, что папа посмотрит на тебя со спецоперации и будет тобой очень-очень гордиться.

— Молодец! — резюмировал Баста. — Красавчик.

«Голос.Дети», Первый, пятница, 21.45