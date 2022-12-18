Российские врачи делают невероятные успехи в лечении рака

В этом году в России появился Центр средостения и миастении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на тяжелый год, российские врачи совершали по-настоящему уникальные вещи. О том, сколько всего было сделано в онкологии, чего ждут и о чем мечтают хирурги, химиотерапевты и участковые онкологи, рассказал главный онколог Минздрава России, академик РАН, руководитель НМИЦ радиологии «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Андрей Каприн.

1. Радиацией – точно в опухоль

- Этот год показал, что мы можем конкурировать с мировыми фармгигантами. Раньше мы производили субстанции и отправляли за рубеж, а оттуда закупали уже готовые препараты, вот такая странная практика была, - пожимает плечами Андрей Каприн.

Субстанции — это радионуклиды, которые нарабатываются ядерными реакторами и ускорителями частиц.

- Все это у нас осталось от СССР, ядерной державы, - говорит Каприн, - Увы, за десятки лет были утеряны навыки производства самих препаратов. Но как показал этот год, утеряны не окончательно. Нам удалось в рекордно короткие сроки создать несколько уникальных препаратов, которые доносят лекарство точечно, бьют в самое сердце опухоли.

Российские радофармпрепараты имеют удивительный эффект: мало того, что они прицельно бьют в опухоль, не задевая здоровые ткани, так еще и способны уменьшать метастазы. Например, лютеций-177 влияет на метастазы в костях, а это очень частый недуг — в России и мире и таких больных миллионы. Врачи ждут, когда лютеций пройдет клинические испытания и выйдет на рынок. «Пока мы уперлись в финансирование, хотя все предыдущие стадии испытаний были очень успешным», - говорит Андрей Каприн.

Также в институте имени Гранова в Санкт-Петербурге разработан и уже успешно апробирован еще один радиофрампрепарат, актиний-225. Есть и третий препарат, с альфа-излучением - рений-188.

2. Операция без скальпеля

Хирурги уже давно научились удалять аппендикс, камни из протоков и желчного пузыря через небольшие проколы, когда на теле не остается шрама. Такие операции называются малоинвазивными, то есть с минимальным вмешательством.

Но в онкологии все намного сложнее — часто опухоль прорастает в ткани, чего не покажет МРТ или КТ, а видно только, когда человек уже лежит на операционном столе. Поэтому раньше даже не заговаривали о малоинвазивных операциях в онкологии.

- В этом году была проведена первая операция на щитовидной железе, - рассказал Андрей Каприн. - Раньше для удаления опухоли на щитовидной железе приходилось делать надрез на шее, который был, конечно, очень заметен. В этом году впервые в мире была проведена операция через рот, без надрезов. 62-летняя женщина сейчас в стойкой ремиссии. И эта же операция впервые в мире проведена ребенку. За таким уникальным опытом к нам обращаются коллеги из Франции, Германии. И, конечно, мы охотно им делимся. Ведь рак — наш общий враг.

3. Персонифицированная медицина: машина просчитывает риск генетических изменений.

Разработка российских физиков - уникальная платформа Ariadna - способна просчитать, как будет эволюционировать рак в организме пациента, как будет реагировать на терапию. Благодаря этим данным можно своевременно поменять терапию. Искусственный интеллект в действии!

4. Химия под диализом — то, о чем не смели мечтать.

Химиопрепараты бьют по всему организму, это яд не только для раковых клеток, но и для здоровых. Часто отказывают почки. Онкобольному пересаживать почку никто не возьмется, слишком велики риски.

Но в этом год на базе Института урологии открыт отдел лекарственного противоопухолевого лечения. Там пациентам одновременно проводят химию и делают диализ, помогая почкам выводить яд.

5. Открыт Центр средостения и миастении.

Средостение — это отдел нашего тела, ограниченные грудиной спереди и позвоночником сзади. Там множество разных органов, включая вилочковую железу (или тимус). Он отвечает за кроветворение, иммунитет. Когда тимус «ломается», у человека может начаться миастения — мышечная слабость. Причем эта проблема поражает молодых и активных людей, от 18 до 40 лет.

В этом году в России появился Центр средостения и миастении. Он как раз и занимается этой проблемой. Уже сделали несколько операций, помогли десяткам людей.

МЕЖДУ ТЕМ

Европейцы за черными экранами

- Несмотря на политические сложности, медицинский мир продолжает общение, - говорит Андрей Каприн. - В этом году мы открыли российско-японский эндоскопический центр «Эндоонко». Продолжается сотрудничество с китайскими, сирийскими, монгольскими коллегами. Проводятся телемосты в формате «живой хирургии», то есть идет трансляция из операционной. Трансляции у нас открытые, и мы видим, что к нам присоединяются коллеги из европейских стран, но не афишируют свое присутствие, скрываясь за черными экранами. Повторюсь: рак — наш общий враг, и важно знать, как с ним бороться. А мы это умеем, учимся быть лучшими.

КСТАТИ

Мало кто хочет стать хирургом

- Этот год стал уникальным из-за количества ординаторов, которые захотели работать в сфере онкологии, - рассказал Андрей Каприн. - Удивительно талантливые ребята, которые знают несколько языков, очень глубоко погружены в тему, нестандартно мыслят, ищут новые пути, сравнивают... Очень приятно с ними общаться. Только одно печалит — буквально единицы из потока хотят стать хирургами. Да, онкологическая хирургия - сложная специальность, требующая невероятной концентрации, выдержки. Каждый специалист буквально на вес золота. Но радует, что наш «золотой запас» прирастает региональными коллегами, которые могут и хотят обучаться как очно, так и дистанционно, чему очень помогает телемедицина.