«Будь просто уродливым!»: В США разгорелся скандал из-за плаката с провокационным призывом

Противники подобного рода рекламы выразили свое недовольство тем, что облили щит краской

Владелец фитнес-клуба в американском Дентоне (штат Техас) решил привлечь внимание потенциальных клиентов к своему заведению не совсем обычным способом – рядом с тренажеркой он повесил плакат с провокационной надписью.

Большинство прохожих посмеялись, а вот некоторых слоган не на шутку обидел.

– Устал быть толстым и уродливым? Будь просто уродливым! – гласила надпись на плакате с изображением женщины, занимающейся спортом.

Противники подобного рода рекламы выразили свое недовольство тем, что облили щит краской.

Олли Лоуренс, хозяин зала, заявил, что не собирался никого оскорбить и не понимает тех, кто совершил акт вандализма в отношении его собственности.

По словам Лоуренса, прежде чем вывесить плакат, он проводил мониторинг рынка рынок и пришел к выводу, что надпись вполне безобидна.

– Мы говорили со многими людьми заранее, и 99% поняли, что это шутка. У нас были тысячи комментариев, в которых говорилось, насколько это блестяще, – рассказал Лоуренс журналистам Manchester Evening News, добавив, что за все время получил всего лишь менее десяти негативных отзывов.