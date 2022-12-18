В аэропортах Британии готовятся разрешить перевозку в ручной клади жидкостей объемом более 100 миллилитров

Отмена даст возможность путешественникам брать с собой в салон самолета гораздо большие объемы жидкостей, гелей и аэрозолей Фото: EAST NEWS

В Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) анонсировали отмену «правила 100 миллилитров», действовавшего почти 15 лет и запрещающего пронос в ручной клади на борт воздушного судна жидкостей в емкости объемом более 100 мл.

Согласно данному правилу, пассажирам приходилось минимизировать объем жидкостей и гелей, которые они хотели взять с собой в ручной клади на борт самолета, пишет Hundustan Times.

Отмена, которая может произойти в 2024 году, даст возможность путешественникам брать с собой в салон самолета гораздо большие объемы жидкостей, гелей и аэрозолей. Конечно же, при условии, что они не вызовут вопросов у службы безопасности.

Само «правило 100 мл» было введено в 2007 году в связи с участившимися случаями терактов на борту самолета. По мнению служб, отвечающих за безопасность полета, большие объемы горючих жидкостей представляют опасность сами по себе, а с использованием нескольких жидких компонентов вполне возможно приготовить самодельное взрывное устройство.

Теперь же правило может быть отменено в связи с более широким внедрением в практику досмотра багажа и ручной клади пассажиров передовых технологий безопасности, например компьютерных томографов, позволяющих обнаруживать и идентифицировать потенциально опасные жидкости.