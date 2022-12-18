Норвежской актрисе грозит до 3 лет тюрьмы за заявление о сексуальных предпочтениях мужчин

Гьевьон сказала, что она специально разместила эту запись на своей страничке в соцсети для привлечения внимания

Норвежская актриса и режиссер Тонье Гьевьон получила уведомление, что против нее начато уголовное расследование. Причина – публикация, сделанная Гьевьон в соцсети, пишет Reduxx.

- Мужчинам так же невозможно стать лесбиянками, как и мужчинам забеременеть. Мужчины остаются мужчинами независимо от их сексуальных фетишей, - высказалась актриса в соцсети.

Этой фразой она ответила соотечественнице и известной транс-активистке Кристин Джентофт.

Гьевьон сказала, что она специально разместила эту запись на своей страничке в соцсети для привлечения внимания к закону Норвегии о разжигании ненависти, в который в 2020 году была внесена поправка о добавлении гендерной идентичности и гендерного самовыражения в категорию нуждающихся в защите от разжигания ненависти.

В Норвегии человеку, которого в суде признали виновным в разжигании вражды, грозит тюремное заключение на срок от 1 до 3 лет, либо штраф. Сами норвежцы считают, что эта поправка ограничивает свободу слова и самовыражения.