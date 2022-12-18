Пока Украина замерзает, жена Зеленского прошлась по парижским бутикам и просадила 40 тыс долларов

Олена Зеленская тут давеча была в Париже. Ездила по важному международному делу – помочь елочку нарядить чете Макронов Фото: EAST NEWS

Перед лицом российской агрессии вся Украина, как один, - едина, неделима и как-то там еще, а, вспомнил, незаламна, то есть несокрушима. Богач, бедняк, и стар, и млад – все в одном окопе. Правда, одни под Марьинкой и в Артемовске (Бахмуте) кладут жизни, а другие переживают за них в Париже. Но все в едином порыве дают отпор. От президента с семьей (там у него даже девятилетний сын занят в качестве советника в вопросах снабжения ВСУ западными вооружениями) и до последнего бомжа на лавочке.

Олена Зеленская, супруга президента Украины Вольдемара тут давеча была в Париже. Ездила по важному международному делу – помочь елочку нарядить чете Макронов в Елисейском дворце. А что, там тепло, сухо, вода есть, свет не отрубают. Грех не приехать к таким хорошим людям и не помочь им решить самые насущные вопросы.

Тем более, после таких пафосных заявлений, которые Олена сделала в ноябре, что все украинцы, опять же, как один Зеленский, готовы терпеть и год, и два, и три, и сколько там, вообще, понадобится жить без света, тепла и воды, лишь бы когда-нибудь вступить в светлое будущее Евросоюза с отоплением, электричеством и канализацией. А что все это было у самих украинцев, так это не считается.

Мадам Зеленская после этого даже выступила в Париже на каком-то форуме и попросила прислать Украине побольше дизельных и бензиновых электрогенераторов украинцам в подарок под елочку. Но успеха не имела и, в отличие от супруга, в свое время исполнявшего бессмертный в маргинальных слоях номер оригинального исполнения классики на фортепиано, даже аплодисментов от публики не удостоилась.

Наверное, Олена сильно расстроилась из-за того, что не удалось на халяву организовать завоз генераторов на Украину. А что делает девочка в Париже, где столько всяких модных бутиков и магазинчиков? Тем более, когда она расстроена. Правильно, она идет "шопиться".

Ну очень сильно расстроилась Олена. Шопинг устроила нерядовой. На 40 тысяч долларов, как написали европейские газеты. В переводе на рубли, это чуть больше 2, 5 млн рублей. Странно, конечно, что не на евро, но им там виднее. Могла бы и побольше, но некогда было задерживаться, на Украине сейчас трудные времена, надо было срочно возвращаться, чтобы вместе с народом "преодолевать тяготы и лишения". Хотя, кто знает, вдруг она больная этим шопингом, как сейчас говорят, шопоголик. Тогда, тем более, ей требовалось срочно подлечиться в той ситуации.

Нет, конечно, украинцам Олена тоже помогла. В Сети даже есть фотография самой дешевой вермишели в стильном пакете от "Луи Витон" с приколотым к нему листом бумаги с сообщением, что это "подарунок" от фонда Олены Зеленской. Берите, ни в чем себе не отказывайте, а пакетик еще можно будет тряпки какие сложить, или в нем вынести продукты жизнедеятельности, когда канализация схлопнется. Нужная вещь в хозяйстве, пригодится.

Нет, а вы что, может, хотели, чтобы она сама генераторы купила хотя бы на те же 40 тысяч баксов? А настроение после столкновения с равнодушным миром у нее пусть таким плохим и остается, так что ли?

Черствые, равнодушные люди. Олена еще подумает, стоит ли брать таких с собой в ЕС.

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