На плато Наска в Перу обнаружили древние рисунки смешных котиков. Это окончательно запутало ученых

Кошечка: ученые не знают, что и думать по поводу неизвестных ранее геоглифов

168 неизвестных ранее изображений – геоглифов - нашли японские ученые из Университета Ямагата (Yamagata University), обследовав с воздуха знаменитую перуанскую пустыню Наска (Peru's Nazca Desert). Японцы давно тут «промышляют», изучая снимки местности. На этот раз они скооперировались с американскими компьютерщиками (IBM Thomas J Watson Research Center), применили беспилотники, а для анализа собранной им информации привлекли искусственный интеллект (ИИ).

Плато Наска с загадочными изображениями расположена в Перу

Исследователи и ИИ своим «открытием», мягко говоря, «спутали все карты» многочисленным коллегам из других стран, которые полагали, что более-менее разобрались в назначение древних загадочных художествах – в уже известных изображениях гигантских фигур. Считалось, что они обращены либо к богам, либо к пришельцам, либо к представителям земной, но более развитой цивилизации, потому что видны только с воздуха – с большой высоты. То есть, с каких-то летательных аппаратов. Кстати, прогрессивная общественность и сама узнала о геоглифах лишь в ХХ веке после того, как над плато впервые пролетел самолет.

Птичка небольшая – из космоса не видно

Согласно самой простой гипотезе, пустыня была расчерчена в ритуальных целях, чтобы каким-то образом молиться с помощью гигантских фигур. Например, ходить по ним. А согласно самой фантастической гипотезе, таким был доисторический космодром. Ну, или хотя бы аэродром со множеством взлетно-посадочных полос.

Похоже, что это собачка

И вот, что называется, здравствуйте – неизвестные рисунки совершенно необъяснимого вида. Они мелкие и будто бы шуточные. Какие-то небольшие котики, собачки, птички и змейки размеров не более 10 метров. Для чего такие нужны? Предположений пока нет. Но все вновь найденные рисунки точно древние – изображения были «нарисованы» в период от 100 года до нашей эры до 300 года нашей эры.

По сравнению с «обычными» рисунками, змейка выглядит червячком

Плато Наска еще и расчерчено тысячами прямых линий и широких полос, тянущимися на многие километры. Их словно бы оставили лазерные лучи, выпущенные из космоса. И этой загадке нет рациональных объяснений. Но о ней редко вспоминают.

Прямые линии, которыми расчерчено плато

Ученые вроде бы разобрались со спиралями – пукиос, как называют их местные жители (puquios). Спиралей на плато несколько тысяч. Расположены кучно, выложены булыжниками и уходят под землю. Об удивительном, но весьма практичном назначении догадались итальянские археологи, ведомые Розой Лазопонарой (Rosa Lasaponara) из Института методологий анализа окружающей среды (Institute of Methodologies for Environmental Analysis, in Italy). Подробности – в нашем материале.