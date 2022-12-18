Вика Цыганова вспомнила про домогательства Иосифа Кобзона, патриотизм и отказ от «Евровидения»

В интервью блогу «Алена, блин!» Цыганова многое объяснила

Исполнительница хитов «Приходите в мой дом» и «Русская водка» Вика Цыганова в последнее время постепенно ушла от амплуа шансон-певицы в сторону патриотической песни. Артистка с казацкими корнями, в роду которой было много военных, не только поет, но и сочиняет песни для фронта. В интервью блогу «Алена, блин!» Цыганова объяснила эту метаморфозу и многое другое.

ПРО ПАТРИОТИЗМ

«Моя первая песня, которую для меня написал муж, была патриотическая — «Андреевский флаг». [Однажды] мы с Вадимом (Цыгановым) поссорились — живем долго вместе, более 30 лет, всякое бывает — и я после того, как он меня в очередной раз воспитывал, сказала: «Может, ты поедешь на фронт тогда? И там себя проявишь». Он обиделся. А потом взял да и поехал — пробыл месяц в Донецке, Мариуполе. Пробыл там месяц, организовал волонтерское движение. Вернулся вдохновленным: так родилась песня «Давай, Донбасс, огня»

ПРО АЛЛУ ПУГАЧЕВУ

"Безусловно, Алла Борисовна снимала сливочки с интеллектуальных способностей музыкантов, аранжировщиков. И [в мейнстриме] были только те, кто рядом с ней, кто разделяет ее взгляды"

ПРО «ЕВРОВИДЕНИЕ»

«Меня хотели послать на «Евровидение» как первую русскую артистку, но через Германию. Иосиф Кобзон делал мне гастроли там, меня увидели, популярность была мощная. И Кобзон, и Зыкина, которая возила меня в США и Австралию, оценивали мое творчество. Я видела реакцию. Потом я отделила шоу-бизнес от творчества, и услышала такую фразу: «Кому служишь, тот тебе и заплатит». Потом крестилась, венчалась и «Евровидение» стало для меня неактуальным. Я вообще считаю, что Россия не должна там петь. Я должна была спеть на конкурсе «Русскую водку», но это получался бурлеск какой-то. Даже деньги давали [за то, чтобы я выиграла отбор], ведь голоса все проплаченные. Никого за руку не ловила, но знаю, как это делается. Тогда ОРТ, кажется, решили сделать отборочный тур — с нами поработали редакторы, написали песню «Я вернусь в Россию на рассвете», но потом туда же пришла Азиза, которая была нерукопожатной после ситуации с Тальковым (в потасовке с охранником этой певицы и погиб Игорь)»

ПРО ИОСИФА КОБЗОНА

«Я не знаю, кто меня одно время вырезал отовсюду. Это был плевок в адрес публики, для которой я пою. Например, исполняю песню на концерте в Кремле, а потом в эфире этого нет. Просто я сама прекрасно понимаю, кто меня гонит и за что меня не любят. Что касается интереса ко мне со стороны Иосифа Кобзона (певица говорила о домогательствах), то я перевела все в шутку: он — прекрасный мужчина, я — прекрасная женщина, так что это [намеки на близость] нормально. Он же не Галкину* это предложил. Но по всей вероятности, после моего отказа у него была личная обида. Причем, до сих пор прилетают в мой адрес неприятные слова по этому поводу. А я не понимаю, что плохого, когда мужчина реагирует на женщину. Думаю, это прекрасно. Иосиф Давыдович был ходок. Мужчина яркий, видный. Это все знали»

* признан Минюстом РФ иноагентом