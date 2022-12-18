Геннадий Зюганов выступил с заявлением: Я и наша партия Советский Союз не разваливали

Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Геннадий Андреевич, вы, наверное, уже слышали это заявление некоторых депутатов Госдумы, что «это Компартия России и Геннадий Зюганов развалили СССР»...

- Итак - в декабре исполняется ровно 100 лет, как был создан Союз Советских Социалистических республик. Наш народ, компартия и большевики совершили пять выдающихся подвигов.

- Каких подвигов?

- Во-первых, они спасли российскую государственность. Бездарное царское правительство втянуло Российскую империю в первую мировую войну. За деньги Лондона, Парижа и Нью-Йорка спалило империю – она развалилась на 20 кусков, и государство прекратило свое существование.

Спас Ленин и ленинско-сталинская модернизация. И мы должны поклониться им, великой партии большевиков, которая нашла волю и идеи, позволившие объединить страну.

Не на имперских амбициях и не на русском национализме…

- А на чем?

- На идеалах труда, справедливости, дружбы и братства народов.

На этой основе расколотило Антанту, создали могучую Красную Армию.

И на съезде мирно, добровольно собрали единую страну.

Предложили уникальную созидательную политику. Это второй подвиг.

В царской империи каждый второй не читал толком и писать не умел. И страна стала самой грамотной, самой победной, самой подвинутой, самой талантливой.

И совершили еще третий подвиг. Расколотили фашизм, нацизм и всякую эту сволочь, которая вторглась к нам.

Потом - еще два подвига. Восстановили хозяйство, прорвались в космос и создали ракетно-ядерный щит.

И, когда пытаются всех в кучу свалить, вот такого рода, как (Зюганов называет оппонентов, обвинивших его в развале СССР. - А.Г.) - они просто лукавят и врут.

Когда стала распадаться страна? Когда ельцины и горбачевы стали выстраивать так называемую либеральную рыночную экономику. Результат этой экономики у вас у всех налицо.

Все беды, включая борьбу, которая разгулялась в братских республиках, - все из 1991 года, все из этого предательства, я считаю.

И чтобы прикрыть ту бездарную политику, которую они проводили последнее время, опять начинают собак спускать на нас…

Так вот, сегодня, когда мы отмечаем 100-летие Советского Союза, исключительно важно понять истоки наших бед.

Кстати, специальная военная операция и создание СССР решали одну и ту же, практически, задачу.

Там восстанавливалась - на основе труда, справедливости и идеалов социализма - порушенная империя.

А сегодня Путин начал военно-политическую операцию для того, чтобы спасти Русский Мир, который глобалисты, американцы душат. И - разрушают нашу державу. Они не хотят даже признать сложившиеся реалии. На мой взгляд, это попытка опять уйти от ответственности.

На мой взгляд, даже Всевышний призвал туда, к себе, на свой суд тех, кто предал страну. Потому что он не желает, чтобы они встречали 100-летний юбилей самого гениального в мире государства!

- Товарищ генеральный секретарь…

- Мы, кстати, денонсировали Беловежский сговор в 1996 году, в середине марта, я вносил это предложение, Дума проголосовала. Денонсировали! Всю эту предательскую публику осудили.

Наутро Ельцин подготовил три указа - о разгоне Думы, о введении войск и чрезвычайном положении.

Слава Богу, тот, кто командовал, позвонил мне ночью и сказал – принимай любые меры, будет хуже 1993 года.

Тогда приняли самые энергичные меры, чтобы остановить еще одну провокацию.

Мы еще раз спасли страну от гражданки тогда.

И продолжаем спасать... А побеждать надо обязательно, потому что мир наступит только в результате нашей Победы. Вот мы и работаем на эту Победу.

- Товарищ Генеральный секретарь, вы сказали, что пред Всевышним предстали… А вы вроде в Бога не веруете?

- Я верю в справедливость, в дружбу народов, в социалистические идеалы, в то, что человек - одно из самых гениальных существ во Вселенной. Верю в наше будущее.

- Спасибо вам огромное, товарищ Генеральный секретарь, мы вас 21 числа, в среду, ждем на «Партийную среду».

- Давай, пока.