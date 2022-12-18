Минобороны заявило о взятии Яковлевки

ВСУ несут потери
Фото: REUTERS
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о новых жертвах ВСУ на линии соприкосновения с нашими войсками: на Купянском направлении у Кисловки уничтожено до 25 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 60, на Донецком направлении - 40, на Южно-Донецком - 50.
Хорошие новости из Донецкой Народной Республики, где за сутки нам удалось взять под контроль Яковлевку, уничтожить ремонтно-эвакуационную группу противника и три диверсионно-разведывательные группы ВСУ.
Вместе с личным составом противника уничтожены десятки танков, бронемашин и автомобилей противника.
Также за сутки силами противовоздушной обороны, авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: беспилотник ВСУ, 9 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, пункт управления 113-й бригады территориальной обороны в Красный Лиман, 109 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 144-х районах.
БОЕВАЯ СВОДКА
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
344 - самолета.
184 - вертолета.
2676 - беспилотных летательных аппаратов.
398 - зенитных ракетных комплексов.
7149 - танков и других боевых бронированных машин.
931 - боевая машина реактивных систем залпового огня.
3691 - орудие полевой артиллерии и минометов.
7650 - единиц специальной военной автомобильной техники.