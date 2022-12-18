Причиной разрушения гигантского аквариума в Берлине стала усталость материала. Но в нее никто не верит

С точки зрения инженера, причиной разрушения аквариума могло стать внешнее воздействие Фото: REUTERS

На сегодняшний день официальной версией разрушения гигантского аквариума "АкваДом" в Берлине стала усталость материала. Однако в интервью газете "Шпигель" инженер по пластмассам Кристиан Бонтен признался, что не верит в эту версию.

"Говорить об "усталости" можно только тогда, когда объект постоянно перемещается туда-сюда. Однако в аквариуме акриловое стекло было нагружено статически, без движения", - отметил Бонтен.

Эксперт поставил под сомнение и версию теплового повреждения. По его словам, обитатели аквариума отреагировали бы на тепло раньше, чем акрил, однако этого не было.

С точки зрения инженера, причиной разрушения аквариума могло стать внешнее воздействие.

"Это не обязательно означает, что кто-то сильно ударил по аквариуму молотком, но это мог быть несчастный случай, - говорит Бонтен. - Возможно, уборщики случайно ударили аквариум острым предметом. При такой высокой водной нагрузке даже небольшое повреждение с временной задержкой могло привести к выходу материала из строя. Поскольку акриловое стекло очень хрупкое, трещины распространяются самопроизвольно".

По словам эксперта, произошедшее стало для него "эмоциональным поражением", однако не поколебало веры в пластик:

"Акриловое стекло используется с 1930 годов. Несмотря на его хрупкость, оно очень прочное и остается твердым долгие десятилетия".