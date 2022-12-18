Индиец так разволновался во время просмотра «Аватара-2», что умер прямо в кинозале

Фото: кадр из фильма "Аватар. Путь воды"

Как сообщает издание India Today, в городе Педдапурам (штат Андхра-Прадеш) во время показа фильма Джеймса Кэмерона «Аватар. Путь воды» произошел печальный случай. Мужчина по имени Лакшмиредди Срину скончался прямо в кинозале от сердечного приступа. Его младший брат, смотревший картину вместе с ним, срочно вызвал врачей, которые и констатировали смерть.

Оказалось, что погибший страдал от гипертонии. И слишком сильно переживал из-за происходящего на экране, что и спровоцировало трагедию. Доктор, который осматривал тело зрителя, так и сказал: «причина смерти - в перевозбуждении», сказавшемся на сердце.

Официально диагноз называется «внезапная сердечная смерть». Индийский кардиолог Санджив Гера, к которому обратились за комментарием журналисты, заявил, что такое не редкость, например, на фоне просмотра ответственных футбольных матчей или каких-то сильных эмоциональных переживаний в обычной жизни. «В случае с этим мужчиной причиной стал, скорее всего, сердечный приступ на фоне желудочковой тахикардии/фибрилляции. Не исключено, что имел место разрыв атеросклеротической бляшки, или аритмия на фоне чрезмерного волнения».

В связи с этим вспоминают, что в 2010 году, когда вышел первый «Аватар», подобное уже случалось: 42-летний мужчина на Тайване умер от сердечного приступа прямо во время просмотра картины.