Экс-премьер России Сергей Степашин: Уверен, замена Кудрину в Счетной палате будет достойной

Экс-премьер России Сергей Степашин
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
… - Сергей Вадимович, в воскресенье, 18 декабря, Президент России подписал новый Закон о назначении председателя Счетной палаты и его заместителей. А мы-то помним, что, когда вы возглавляли этот орган, также разрабатывали подобный проект…
- Это были поправки в Закон о Счетной палате…
- 14 лет назад?
- Да. И мы тогда точно такой порядок и предусмотрели.
Там, единственное, в чем разница?
Госдума должна была назначить руководителя, а замов – Совет Федераций. По обновленной Конституции (речь - о поправках к Основному Закону, принятых в июле 2020-го. - А.Г.) - сделано наоборот.
Собственно говоря, сегодня все это приведено в соответствии с Конституцией страны.
- Наоборот - это как? Совет Федераций утверждает председателя?
- Да, а заместителей - Государственная Дума.
- А вот там прописан еще такой момент, что Совет Федераций выдвигает трех кандидатов на пост председателя, а президент выбирает из них одного.
- И в мою бытность Госдума предлагала трех человек, а президент выбирал одного из них. Сейчас предлагает Совет Федераций.
То есть, все - в соответствии с Конституцией, и никакой тут новости экстраординарной я, честно говоря, не вижу.
Там другой момент есть интересный.
- Какой же?
- Теперь Счетная палата может проверять не только то, как расходуют средства федерального бюджета, но и - контролировать бюджеты региональные, – это то, чего не было раньше.
- И это хорошо?
- Да. Скажем, Москву мы не имели права проверять. А теперь - можно.
- Ясно. И еще такой вопрос. Знаю, что вы с Алексеем Кудриным довольно близки - однажды даже совместное интервью о футболе давали Радио «Комсомольская правды». Вот почему он ушел с поста председателя Счетной палаты? Как, что? Вы по этому поводу не общались?
- Это - его решение, ему интересно поработать в Яндексе, он мне об этом говорил еще до отставки.
Пусть все получится. Яндекс нам интересен, это важная работа, дай Бог удачи Алексею!
- А у вас нет на примете кандидатур на его место?
- Нет. Но уверен - замена Кудрину будет достойной.
- Ну, что, тогда мы будем надеяться, что в ближайшее время имена претендентов станут известны и мы с вами их еще прокомментируем?
- Безусловно.
Тем более, глава Счетной палаты – публичная должность, общественная.
Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы и наши налогоплательщики знали, кого там предлагают, и почему предлагают. На всякий случай.
- Понял. То есть, главная ваша мысль, что теперь Счетная палата будет прозрачным, открытым, но - конституционным органом?
- Да она и была таковой, просто все приведено в соответствие с Конституцией. Все очень просто.
- Спасибо вам огромное за комментарий, Сергей Вадимович!
- Давай! Будь здоров!
- Взаимно.