Владимира Зеленского лишили возможности сделать обращение перед финалом ЧМ по футболу в Катаре. Фото: REUTERS

Шестой президент Украины предложил провести глобальный, всепланетарный «саммит для достижения мира» на пока еще подконтрольной Киеву территории. Зеленский, которому ФИФА не позволила выступить с политическим видеообращением перед финальным матчем чемпионата мира по футболу в Катаре между Аргентиной и Францией, решил отыграться за эту звонкую пощечину от международного спортивного сообщества в соцсетях.

- Этот чемпионат мира снова доказал, что различные страны и нации могут выявлять сильнейшего в честной борьбе, а не играя с огнем! - истерично воззвал Зеленский не столько к спортивному, сколько к политическому олимпу. - В борьбе нет чемпионов. Здесь не может быть ничьи.

Политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За комментарием KP.RU обратился к политологу, члену совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдану Безпалько.

- Президент Украины был так уверен, что ему сегодня предоставят любую мировую площадку для политического обращения — но ему дали от ворот поворот в футбольном сообществе?

- Тут сработало не столько неприятие идеи саммита на Украине, сколько неприятие постоянных претензий Зеленского по всем направлениям. Этот человек постоянно требует ото всех поставок вооружений. Выдуманный им саммит тоже требует и больших вливаний, и обеспечения безопасности по инфраструктуре. Ну и кто будет обеспечивать это все? И почему это должны были выслушивать люди, которые болеют за чистый футбол?

- Когда Зеленскому отказали в выступлении перед футбольным финалом - Киев счел это происками Москвы?

- Вообще-то не в первый раз к его чересчур завышенным аппетитам отнеслись скептически многие, причем в разных частях планеты. Но сейчас, когда в западном мире идет нарастание экономического кризиса и обозначилось двузначное нарастание инфляции, подобные демарши вообще выглядят дико.

- Но он вновь попытался смешать спорт с политикой.

- То что в Киеве спорт смешали с политикой — это давно не новость. Они же в реальности на это не очень рассчитывали, что Зеленскому дадут выступить перед финалом в Катаре. Но его окружение настаивало — надо требовать. Не давали выступить здесь — дадут выступить в другом месте.

Зеленский произнес речь на Международном форуме по правам человека в Киеве Фото: REUTERS

- «В борьбе нет чемпионов», - сказал Зеленский. Но чемпион, это значит — победитель. То есть, он уже и не верит, что сможет победить сам?

- Он понимает, что почти невероятная победа может достаться ему очень большой ценой. От Украины может остаться одна большая воронка. Даже он этого боится. Люди из его страны уезжают. Они не хотят там жить и работать. Киев испортил отношения со странами-соседями. Даже с Польшей.

- Почему?

- Зеленский к декабрю 2022-го очень утомил всех, по всем возможным исследованиям. В той же Польше большинство населения против того, чтобы этот конфликт отражался на их конкретных жизненных условиях, которые ухудшаются каждый месяц.

- Глобального саммита по Украине не будет?

- Уверенность Зеленского в том, что такой саммит может быть проведен — она несколько преувеличена.