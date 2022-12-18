Раскрыта самая хитрая схема мошенничества в Телеграме: что сделать, чтобы аккаунт не увели жулики

Узнайте, как не стать жертвой мошенников в Telegram Фото: Shutterstock

ПОЛУЧИТЕ, ПОДПИШИТЕСЬ

«Привет! Дарю тебе подписку на Телеграм Премиум. Нажимай на кнопку!»

Примерно такие сообщения в эти выходные получили тысячи пользователей мессенджера Телеграм. Звучит заманчиво, ведь Телеграм Премиум дает немало преимуществ - отключение рекламы, скачивание файлов на максимальной скорости, перевод голосовых сообщений в текст и т. д. Да и стоит подписка от 300 до 450 рублей, так что выглядит такой «подарок» вполне реально.

Как вы уже поняли, никаких «подарков» все эти тысячи пользователей не получали. Подобные сообщения активно рассылали мошенники. Атака стала настолько массовой, что о ней в своем официальном телеграм-канале предупредило Минцифры. Вот как выглядит схема (цитируем сообщение ведомства):

1. Пользователь получает сообщение, что ему отправлен подарок — та самая подписка на Телеграм Премиум. Причем отправитель – не аноним, а кто-то из списка контактов.

2. Пользователь нажимает на кнопку, получает код авторизации. На экране с подарком написано, что этот код нужно ввести, чтобы активировать премиум-подписку.

3. Пользователь вводит этот код, и его аккаунт тут же открывается на компьютере злоумышленника.

4. Новый аккаунт тут же рассылает подобные сообщения по всему списку контактов и удаляет их из списка отправленных. При этом у получателей сообщение остается.

Таким образом мошенник ворует ваш аккаунт. Что он с ним может сделать? Да много чего. Например, можно от вашего имени выманивать деньги у ваших знакомых. Или покопаться в вашем архиве: вдруг вы кому-то отправляли данные свей карты или фотографии, которыми вас можно шантажировать…

- Тут прежде всего стоит говорить не о выгоде для тех, кто этим занимается, а об ущербе для тех, кто теряет свои аккаунты, - рассказал в эфире радио «КП» руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. - Обидно потерять свой аккаунт, ведь там вся ваша переписка. Конечно, его захочется вернуть. Можно обратиться в поддержку мессенджера, но процедура рассмотрения подобных заявок достаточно длительная, она может занять пару недель. И не факт, что аккаунт вернут. А злоумышленники могут предложить вернуть его за деньги. Так что одна из распространенных схем – «угонять» аккаунты, чтобы потребовать выкуп.

КАК НЕ ОТДАТЬ СВОЙ АККАУНТ ЖУЛИКАМ

В первую очередь включите режим максимальной осторожности и подозрительности. Такой кнопки в смартфоне, как вы понимаете, нет.

- Проблема прежде всего в голове и решение находится там же, - говорит Владимир Ульянов. - У вас изначально должен быть скепсис в отношении входящих сообщений.

Так что если вы получаете от кого-то сообщение со ссылкой, не открывайте ее! Даже если его вам отправил друг. Это может быть вовсе не друг, а мошенник, завладевший его аккаунтом.

- Возьмите обычный телефон, позвоните этому другу и вы поймете, как действовать дальше, - советует эксперт.

И еще несколько банальных, но обязательных советов:

- Не переходите по незнакомым ссылкам,

- Не вводите свои конфиденциальные данные (номер телефона, платежную информацию и т. д.)

- Не вводите код доступа.

И САМЫЙ ГЛАВНЫЙ СОВЕТ

Чтобы жулики не смогли открыть вашу учетную запись в Телеграме без вашего ведома, нужно включить двухфакторную аутентификацию. Для этого:

1. Откройте «Настройки», нажмите пункт «Конфиденциальность».

2. Найдите раздел «Двухэтапная аутентификация», включите ее.

3. Введите пароль (и никогда никому его не сообщайте).

4. Нажмите «Готово».

Тогда для входа в аккаунт будет нужен пароль, который знаете только вы. И никакой код авторизации мошеннику не поможет.