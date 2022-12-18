Байден провёл саммит США-Африка, пытаясь развернуть континент прочь от Москвы

На многочисленных площадках саммита США-Африка хлебосольно привечали гостей Джо Байден Фото: REUTERS

В середине декабря американская столица распахнула все мыслимые двери для целой плеяды лидеров Южного континента. На многочисленных площадках саммита США-Африка хлебосольно привечали гостей Джо Байден; его жена — первая леди; вице-президент Камала Харрис; госсекретарь Энтони Блинкен… Кажется, ни один западный лидер не был удостоен столь пышных приёмов, посещая Новый свет при 46-м президенте.

Причина внезапного «разворота Белого дома на юго-восток» понятна. В минувшее десятилетие саммиты подобного уровня проводили главные конкуренты США — Россия и Китай; укрепляли связи с континентом и амбициозные региональные игроки — ОАЭ, Иран Турция… Всего одна деталь: последний международный бестселлер в жанре политической литературы — мемуары Эминэ Эрдоган (супруги турецкого лидера) с говорящим названием «Мои путешествия в Африку». О том, как первая леди за 6 лет посетила 23 страны континента, укрепляя его связи с Анкарой.

Или вызов посерьёзнее — подавляющее большинство стран «колыбели человечества» голосуют в ООН против антироссийских резолюций (либо воздерживаются). И это несмотря на всё давление госдепа, силящегося создать хотя бы видимость «единого антироссийского фронта от Арктики до Антарктики». Более того, в разгар СВО в Россию приезжают: глава зимбабвийского парламента Джейкоб Муденда; президент Гвинеи-Бисау — Умару Сиссоку Эмбало; президент Сенегала — Маки Салл…

Неудивительно, что Вашингтон внезапно «вспомнил» об Африке. Среди целей саммита, указанных на сайте Белого дома, — «укрепление диаспоральных связей». За размытой формулировкой — точный политический расчёт. Миллионы выходцев из «колыбели человечества» перебираются в качестве мигрантов в Новый свет (типичный пример таких «новых американцев» — уроженец Кении Барак Хусейн Обама-старший, в бытность студентом в США ставший отцом будущего 44-го президента). Вот байденовская Демпартия, традиционно толерантная ко всевозможным меньшинствам и открытым границам, и пытается завоевать симпатии потенциального электората накануне старта президентской гонки-2024.

Впрочем, любовь к Африке у американских «демократов» — избирательная: на саммит приглашены лишь 49 из 54 стран континента. В «чёрном списке» — Гвинея-Конакри, Буркина-Фасо, Мали. Потому, например, что новый лидер последней, полковник-патриот Ассими Гоита, развернул республику к Москве — прежние партнёры, французы, за много лет так и не смогли помочь его стране победить терроризм. А как только в Мали появились военные советники из России, всё сразу пошло на лад.

Так что вашингтонский саммит — вещь, конечно, важная, медийно выигрышная; многочисленные совместные фотографии темнокожих лидеров с хозяевами Белого дома — уже сам по себе зримый итог.

Но даже рупор Демпартии, влиятельная газета The New York Times (NYT), мучается сомнениями: не превратится ли пафосное мероприятие в очередной безрезультатный «круглый стол обо всём хорошем»? И готов ли Байден общаться с Африкой как с равноправным партнёром, а не как старший брат, свысока поучающий «младшие страны»? Такой финальный вопрос вкладывает NYT в уста одного из африканских героев публикации. И ответ, кажется, всем и так известен.