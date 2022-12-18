Герой спецоперации «Z» сержант Дашиев сковал огнем диверсионную группу

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Предположения и предрассудки все расстраивают», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Никогда не разделять сил, дабы стеречь разные пункты. Если неприятель их перейдет, тем лучше: он приблизится, чтобы его разбить».

СПАС ПЯТЕРЫХ РАНЕНЫХ ВОИНОВ

Гвардии сержант Владимир Косенков

Гвардии сержант Владимир КОСЕНКОВ Фото: Минобороны РФ

«Командир взвода - врач медицинского взвода сержант Владимир Косенков неоднократно быстро, своевременно и на высоком профессиональном уровне оказывал неотложную медицинскую помощь российским военнослужащим, ведущим наступление на позиции украинских националистов. В ходе боев с неонацистами Владимир, находясь под плотным огнем противника, проявляя мужество и самоотверженность, оказал первую помощь 5 раненым российским мотострелкам, после чего лично вынес их из-под обстрела в безопасный район, чем спас их жизни. После окончания боя обеспечил эвакуацию всех раненых в полевой медицинский госпиталь».

НАЗВАЛ ТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ УДАРА

Лейтенант Андрей Крюков

Лейтенант Андрей КРЮКОВ Фото: Минобороны РФ

«Командир взвода лейтенант Андрей Крюков выполнял задачи по обнаружению позиций вражеской артиллерии, корректировке огня и контролю стрельбы в интересах подразделения российских артиллеристов. Противник, стремясь восстановить контроль над утраченными территориями, предприняли попытку наступления, и открыл артиллерийский огонь по позициям наших войск. Мгновенно оценив обстановку Крюков, приступил к определению координат позиций артиллерии противника. Благодаря профессиональным и умелым действиям лейтенанта Андрея Крюкова, по своевременно переданным им точным данным российскими артиллеристами были уничтожены две огневые позиции противника, в том числе два буксируемых орудия 155-мм и до 14 украинских националистов».

СКОВАЛ ОГНЕМ ДИВЕРСИОННУЮ ГРУППУ

Гвардии сержант Владимир Дашиев

Гвардии сержант Владимир ДАШИЕВ Фото: Минобороны РФ

«Командир отделения гаубичной самоходно-артиллерийской батареи гвардии сержант Владимир Дашиев во время дежурства на наблюдательном посту обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника, предпринявшего попытку осуществить переправу через реку в районе одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских националистов. Владимир незамедлительно доложил координаты нахождения националистов на пункт управления оперативного дежурного и открыл огонь из стрелкового оружия, тем самым заставив противника остановиться и занять оборону. По группе вооруженных националистов, скованных огнем Дашиева был нанесен артиллерийский удар, в результате которого вражеские диверсанты были ликвидированы. Гвардии сержант Владимир Дашиев проявив бдительность, мужество и отвагу, не допустил прорыва националистов на вверенном ему направлении».

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