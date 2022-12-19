Владимиру Зеленскому не дали произнести речь на финале ЧМ по футболу Фото: REUTERS

Безопасная зона вокруг Запорожской АЭС реальна?

Владимир Рогов, член главного совета администрации Запорожской области, сообщил, что создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС возможно только после отвода тяжелых вооружений ВСУ. Рогов заявил: «Возможен только один вариант создания зоны безопасности, когда Киев отводит войска и тяжелое вооружение на расстояние, с которого они не смогут наносить удары по АЭС». Пояснив при том, что именно Россия обеспечит защиту и охрану станции. А еще придется возвести купол — для защиты от атак тех, у кого мозги совсем набекрень.

Зачем Афины помогают Киеву в ущерб себе

Георгий Мурадов, постпред Крыма при президенте РФ, намерение Афин направить ЗРК С-300 Киеву оценил как весьма рискованные. Мурадов заявил: «Такой шаг Афин - не только бессмысленная демонстрация враждебности в отношении России, но и рискованный шаг в отношении собственных национальных интересов». Как уточнил постпред Крыма, греческим помощникам киевского режима стоит помнить про то, что Россия всегда исходила из дружественных отношений с Грецией и Кипром, но времена меняются...

Украинский футболист раскритиковал ФИФА из-за Зеленского

Роман Зозуля, выдающийся форвард из «Райо Махадаонда», клуба третьего дивизиона испанского чемпионата, в соцсетях раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) за отказ дать шестому президенту Украины устроить очередное видео-шоу - выступить с пламенным обращением перед финалом чемпионата мира-2022 в Катаре. Зозуля кипел как старый чайник: «ФИФА отказала президенту Зеленскому выступить перед финалом чемпионата мира с месседжем мира. Но чего еще можно было ждать от этих продажных крыс?! Когда российскими рублями у них устелены футбольные поля и домашние газоны, они всегда будут поддерживать и выполнять все прихоти, прикрываясь идиотской отмазкой «спорт вне политики». Ну, не рублями, а долларами, и не российскими, а арабскими, и не поля, а лужайки. У Ромы опять не все дома.

Папа Римский видит мировую войну

Франциск, Папа Римский, уверен, что на Украине разворачивается «мировая война», и в ближайшее время она точно не завершится. В интервью изданию ABS понтифик сообщил, что шестой президент Украины в третий раз направил к нему одного из своих религиозных советников. Глава католиков заявил: «Я не вижу конца конфликта в краткосрочной перспективе, потому что это мировая война. Уже несколько рук вовлечено в войну. Есть много интересов». Папа Римский предложил католикам скромно отметить Рождество и отправить средства Украине. Неужели он верит, что это что-то исправит? А рука руку не моет?

В Варшаве обрушились с критикой на Киев

В Польше поднялась волна возмущения по поводу инцидента с главным комендантом польской полиции Ярославом Шимчиком, которому в Киеве подарили гранатомет, а тот «вдруг» сработал в варшавском кабинете. Читатели польского издания Dziennik Gazeta дружно изумлялись объяснениям своего главного полицая. Тот делал вид, что ему подарили использованное оружие -два противотанковых немецких гранатомета RGW-90. Пользователь Twój_nick удивлялся: «Польское правительство платит, чтобы отправить оружие на Украину, а Украина раздает это оружие за границу?». Изумлялся и lolandi : «Зеленский такой умный, что подарил нашему генералу заряженный гранатомет?». А Tolo задал справедливый вопрос: «Почему люди, занимающие должности на таком уровне, не отдают подарки соответствующим службам для проверки?». Потому, что це — Европа!

Украинцы лупят по Голой пристани

ВСУ обстреляли город Голая Пристань на левом берегу Днепра в Херсонской области. Представитель экстренных служб региона сообщили: «Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии». В ночь на воскресенье ВСУ выпустили по Голой Пристани 8 снарядов ствольной артиллерии. Есть жертвы среди гражданского населения и разрушения. Украинские войска ежедневно наносят ракетно-артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и поселков, расположенных на левом берегу Днепра - кроме Голой Пристани, это также Алёшки, Новая Кахова и Каховка, Горностаевка и Скадовск. Это как бы ваши города и вроде бы ваши люди?

По Белгородчине опять ударили ВСУ

Вячеслав Гладков, белгородский губернатор, сообщил, что число пострадавших при обстреле Белгородчины со стороны ВСУ возросло до восьми. Он подтвердил данные об одном погибшем при ударе, а также сообщил, что один из раненых находится в реанимации. Глава региона также уточнил, что здание птицефабрики, куда попал один из снарядов, оказалось частично разрушено из-за обстрела: «Поврежден один корпус и несколько машин спецтехники». Мелкая месть ничтожных людей.

Бут увидел освобожденный Донбасс

Леонид Слуцкий, лидер ЛДПР, и только что вступивший в партию, недавно освобожденный из тюрьмы в США Виктор Бут не пострадали при обстрел ВСУ во время поездки в Луганскую народную республику. Пресс-секретарь фракции ЛДПР Александр Дюпин сообщил: «Мы корректировали маршрут из-за того, что в это время работало высокоточное оружие. Мы предприняли все меры, чтобы избежать лишних рисков». Про его словам, во время конференции работала система ПВО: «Пару раз грохот от разрывов ракет ПВО заглушал выступающих». Но, главное, что в итоге не заглушило.

Немного о мирном украинском атоме

В национальной компании «Энергоатом» сообщили, что производство атомной энергии на Украине сократили, в том числе, из ограничения работы двух из девяти атомных энергоблоков, действующих сейчас в незалежной. Сегодня они работают в нормальном режиме, но проблемы с потребителями — им сейчас сложновато, есть проблемы с подстанциями, трансформаторами, линиями электропередачи. Но это ничего, это пройдет...

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