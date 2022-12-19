Анекдоты: Чтобы понять девушку, научись думать, как туфли

Боксер жалуется врачу:

- Доктор, у меня бессонница.

- А вы считать пробовали?

- Пробовал - на счет 9 вскакиваю…

* * *

Вчера делал с сыном уроки и за каждую ошибку заставлял его отжиматься.

Если он вырастет тупым, то хотя бы будет сильным.

* * *

На самом деле ориентироваться в каменных джунглях больших городов очень просто: на юг вам укажут те стены домов, на которых особенно бурно растут кондиционеры.

* * *

- Дорогая, твой борщ стал еще вкуснее! Что ты с ним сделала?

- Сварила.

* * *

Если вас ударили по правой щеке, подставьте левую - челюсть встанет на место!

* * *

- Алло, пап, у меня колесо спустило…

- А чё ты мне звонишь, дочь, у тебя ж муж есть, вот ему и звони!

- Да, блин, звонила, он не отвечает…

- Ну а запасного нет?

- Звонила, он тоже не отвечает…

* * *

Есть ли у Надежды Кадышевой в правах категория Х, позволяющая водить хороводы?

* * *

- Что самое приятное во время похудения?

- Когда батарейка в весах садится.

* * *

- Неделю назад мой кот пропал, и четыре дня назад я его нашла и принесла в дом. А сегодня вернулся мой кот. Теперь у меня живут два одинаковых кота.

- У меня год назад точно такая же история с женой-китаянкой была…

* * *

Сказка «Колобок»:

- Не ешьте меня, дедушка медведь! Меня по сусекам мели, по амбарам скребли, короче - пыль, грязь, стекло, окурки…

* * *

Самолеты так быстро компьютеризируются, что вскоре в фильмах-катастрофах стюардесса будет бегать по салону самолета с криком «Есть ли на борту сисадмин?».

* * *

- Доктор, полгода назад я развелся с женой. Прибавил в весе 30 кило.

- Это же элементарно лечится! Просто перестаньте уже праздновать.

* * *

Звоню жене и говорю:

- Я в магазине, что брать?

- Бери кассу!

* * *

А лет двести назад, будучи пьяным, вы могли сесть на живое транспортное средство, которое избегало столкновений и могло само отвезти вас домой.

* * *

Последнее, что узнала муха в своей жизни: «Продается дача, 6 соток, торг уместен».

* * *

Сидят в баре два ученых, пивко пьют. Мимо проходит красивая блондинка. Один ученый говорит другому, смотря ей вслед:

- Ты глянь, какое красивое сочетание атомов!

* * *

Встретились две подруги:

- Фира, ну как тебе живется в новом доме?

- Хорошо. Сначала, правда, я чувствовала себя чужой, а теперь уже поругалась со всеми соседями.