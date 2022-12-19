Анекдоты: Чтобы понять девушку, научись думать, как туфли

Боксер жалуется врачу:
- Доктор, у меня бессонница.
- А вы считать пробовали?
- Пробовал - на счет 9 вскакиваю…
* * *
Вчера делал с сыном уроки и за каждую ошибку заставлял его отжиматься.
Если он вырастет тупым, то хотя бы будет сильным.
* * *
На самом деле ориентироваться в каменных джунглях больших городов очень просто: на юг вам укажут те стены домов, на которых особенно бурно растут кондиционеры.
* * *
- Дорогая, твой борщ стал еще вкуснее! Что ты с ним сделала?
- Сварила.
* * *
Если вас ударили по правой щеке, подставьте левую - челюсть встанет на место!
* * *
- Алло, пап, у меня колесо спустило…
- А чё ты мне звонишь, дочь, у тебя ж муж есть, вот ему и звони!
- Да, блин, звонила, он не отвечает…
- Ну а запасного нет?
- Звонила, он тоже не отвечает…
* * *
Есть ли у Надежды Кадышевой в правах категория Х, позволяющая водить хороводы?
* * *
- Что самое приятное во время похудения?
- Когда батарейка в весах садится.
* * *
- Неделю назад мой кот пропал, и четыре дня назад я его нашла и принесла в дом. А сегодня вернулся мой кот. Теперь у меня живут два одинаковых кота.
- У меня год назад точно такая же история с женой-китаянкой была…
* * *
Сказка «Колобок»:
- Не ешьте меня, дедушка медведь! Меня по сусекам мели, по амбарам скребли, короче - пыль, грязь, стекло, окурки…
* * *
Самолеты так быстро компьютеризируются, что вскоре в фильмах-катастрофах стюардесса будет бегать по салону самолета с криком «Есть ли на борту сисадмин?».
* * *
- Доктор, полгода назад я развелся с женой. Прибавил в весе 30 кило.
- Это же элементарно лечится! Просто перестаньте уже праздновать.
* * *
Звоню жене и говорю:
- Я в магазине, что брать?
- Бери кассу!
* * *
А лет двести назад, будучи пьяным, вы могли сесть на живое транспортное средство, которое избегало столкновений и могло само отвезти вас домой.
* * *
Последнее, что узнала муха в своей жизни: «Продается дача, 6 соток, торг уместен».
* * *
Сидят в баре два ученых, пивко пьют. Мимо проходит красивая блондинка. Один ученый говорит другому, смотря ей вслед:
- Ты глянь, какое красивое сочетание атомов!
* * *
Встретились две подруги:
- Фира, ну как тебе живется в новом доме?
- Хорошо. Сначала, правда, я чувствовала себя чужой, а теперь уже поругалась со всеми соседями.