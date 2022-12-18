Месси - лучший после Марадоны: в Москве посол Аргентины возбужденно отреагировал на победу своей сборной

Эдуардо Антонио Зуайн, чрезвычайный и полномочный посол Аргентины в России. Фото: Алиса ТИТКО

Чемпионат мира по футболу 2022 определил победителя - Аргентина боролась с Францией за кубок и взяла его 18 декабря в серии пенальти. Следили за матчем и в Москве, больше всех победу Аргентины ждали уроженцы Буэнос-Айреса, представители посольства Катара и Аргентины. Все они оказались в фан-зоне в 50 метрах от Кремля - в гостинице Four Seasons Hotel Moscow. Здесь установили большой плазменный экран, показали макеты стадионов в Дохе, а также установили фотозону в виде зеленого футбольного поля.

- Я очень счастлив. Это был интенсивный матч, потому что Чемпионат мира по футболу. Я счастлив, что моя страна выиграла кубок мира, - рассказал KP.RU Эдуардо Антонио Зуайн, чрезвычайный и полномочный посол Аргентины в России.

Фото: Алиса ТИТКО

- А кто для вас сегодня герой?

- Футбол в Аргентине любят, следят, болеют всей душою. Герои есть всегда. Кто для меня номер один? Зависит от времени, у каждого времени свой герой - сейчас Месси. Но он лучший после Марадоны.

Смотрели финал Чемпионата мира по футболу недалеко от Кремля не просто так, ведь Катар помнит помощь России в организации этого Мундиаля. Об этом вновь сказал посол Катара в Москве Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани.

Фото: Алиса ТИТКО

- Мы наблюдали за прекрасными матчами и появлением звезд мирового футбола на полях самых современных стадионов на глазах сотен тысяч болельщиков в атмосфере дружбы и взаимного уважения. Все это было достигнуто благодаря прекрасной организации и огромным усилиям, которые приложили катарские структуры, опираясь на помощь наших друзей и в особенности дружественной Российской Федерации, - отметил Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани, посол Катара в Москве.