Дочь солиста "На-На" Владимира Политова находится в коме

Дочь солиста группы "На-На" Владимира Политова находится в коме Фото: социальные сети

Дочь солиста группы "На-На" Владимира Политова находится в коме и подключена к аппарату ИВЛ. Алена Политова попала в реанимацию с сильнейшим отравлением.

22-летняя Алена Политова находится в тяжелом состоянии в реанимации. Дочь солиста группы "На-На" подключена к ИВЛ, Алена находится в коме, передает Пятый канал.

Владимир Политов ничего не знал о госпитализации дочери. Когда ее увезли в реанимацию, певец был в самолете.

По предварительной информации, Алена госпитализирована из дома в одну из больниц Москвы. "В тяжелом состоянии. Никакой информации не. Мне будет известно после двенадцати завтра, когда меня пустят к ней", - пояснил певец сайту KP.RU.

Фото: социальные сети

Напомним, Политов был женат на маме Алены 10 лет. После развода супруги сохранили отличные отношения, которые поддерживают и сегодня. Алена долгое время жила с матерью в Германии. В конце 2016 года она вернулась к отцу в Москву. Владимир купил наследнице отдельную квартиру.

Сейчас артист женат второй раз. Его избранницу зовут Ольга. Познакомились они в 2017 году после концерта "На-На".