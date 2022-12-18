Стоит ли покупать сейчас валюту, как пранкеры дозваниваются до мировых политиков и кто признан лучшим телеведущим

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»
1 место. Рубль снова падает к доллару и евро: стоит ли покупать валюту сейчас (слушать)
2 место. «Хотелось обнимать всех, кого видел»: Виктор Бут рассказал о первых днях в России (слушать)
3 место. Никита Кричевский: Сегодня США устанавливают цены на российскую нефть, завтра - на что угодно (слушать)
4 место. Георгий Бовт: Дело идет к тому, что закроют все границы (слушать)
5 место. «Макрон сам предложил поговорить»: пранкеры Вован и Лексус раскрыли, как дозваниваются до мировых политиков (слушать)
6 место. Льготную ипотеку продлили на 2023 год: что изменится (слушать)
7 место. Как Россия будет обходить потолок цен на нефть (слушать)
8 место. Устроиться невозможно, за всё переплачиваешь: сбежавшие в Турцию русские жалуются на проблемы (слушать)
9 место. Названа лучшая телеведущая страны. И это не Екатерина Андреева (слушать)
10 место. Как появились старые новогодние традиции, которые мы сегодня соблюдаем (слушать)