Стоит ли покупать сейчас валюту, как пранкеры дозваниваются до мировых политиков и кто признан лучшим телеведущим

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Рубль снова падает к доллару и евро: стоит ли покупать валюту сейчас (слушать)

2 место. «Хотелось обнимать всех, кого видел»: Виктор Бут рассказал о первых днях в России (слушать)

3 место. Никита Кричевский: Сегодня США устанавливают цены на российскую нефть, завтра - на что угодно (слушать)

4 место. Георгий Бовт: Дело идет к тому, что закроют все границы (слушать)

5 место. «Макрон сам предложил поговорить»: пранкеры Вован и Лексус раскрыли, как дозваниваются до мировых политиков (слушать)

6 место. Льготную ипотеку продлили на 2023 год: что изменится (слушать)

7 место. Как Россия будет обходить потолок цен на нефть (слушать)

8 место. Устроиться невозможно, за всё переплачиваешь: сбежавшие в Турцию русские жалуются на проблемы (слушать)

9 место. Названа лучшая телеведущая страны. И это не Екатерина Андреева (слушать)

10 место. Как появились старые новогодние традиции, которые мы сегодня соблюдаем (слушать)