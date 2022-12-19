Минобороны России показало работу специалистов фельдъегерско-почтовой связи, доставляющих письма военным

Министерство обороны России показало работу специалистов фельдъегерско-почтовой связи, доставляющих письма военным Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны РФ показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных Сил Российской Федерации, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам специальной военной операции РФ на Украине от их родственников

В военном ведомстве отмечают, что специалисты фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ продолжают доставлять почтовые отправления военнослужащим – участникам специальной военной операции от родственников и письма от военнослужащих адресатам в субъекты Российской Федерации

"В Минобороны России продолжается работа по доставке почтовых отправлений военнослужащим – участникам специальной военной операции и отправке писем от военнослужащих адресатам в субъекты Российской Федерации. Во всех группировках войск развернуты обменные пункты. В военных комиссариатах доведена информация по порядку работы при обращении родственников по вопросам отправки почтовой корреспонденции военнослужащим – участникам специальной военной операции. Также в субъектах Российской Федерации через социальные сети и региональные средства массовой информации организовано разъяснение гражданам порядка отправки почтовой корреспонденции", - поясняют в пресс-службе МО.

Фельдъегерско-почтовая связь ВС РФ является единственным и уникальным видом почтовой связи, позволяющим доставлять все виды почтовых отправлений личному составу, проходящему военную службу в зоне проведения СВО. Доставка почтовых отправлений осуществляется различным автомобильным транспортом, в том числе на бронебазе.

«В целях организации личной переписки военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, на 6 Центральном Ордена Красной звезды узле фельдъегерско-почтовой связи (Вооруженных Сил Российской Федерации) сформировано подразделение и организованна работа по приему, обработке и направлению по назначению личных писем и посылок в круглосуточном режиме работы. Доставка почтовых отправлений в районы проведения специальной военной операции организована авиационными, железнодорожными и автомобильными фельдъегерско-почтовыми маршрутами ежедневно», - рассказал журналистам начальник 6 Центрального узла ФПС ВС РФ подполковник Денис Юрченко.

Родные и близкие военнослужащих, принимающих участие в СВО, написав письмо или оформив посылку, сдают их на отправку в ближайшее отделение почтовой связи «Почты России». Поступившие почтовые отправления сортируются по направлениям и отправляются по сети фельдъегерско-почтовой связи в зону проведения СВО.

«Личный состав 6 ЦУ ФПС в отделе почтовой связи «Москва-400» ежедневно обрабатывает сотни писем, адресованных военнослужащим, выполняющим задачи в районе проведения специальной военной операции. В целях гарантированной доставки писем адресатам, напоминаю, что родственники военнослужащих могут направлять свои письма через ближайшие отделения АО «Почты России» по адресу: «индекс 103400, город Москва-400, пятизначный номер воинской части, или войсковая часть-полевая почта», - подчеркнул начальник отдела почтовой связи 6 Центрального узла ФПС ВС РФ капитан Владимир Курбашнов. Доставленные почтовые отправления сдаются в обменные пункты ФПС группировок войск для дальнейшей передачи воинскому почтальону и вручению почтовых отправлений лично военнослужащим.

«В целях оперативной обработки почтовых отправлений рабочие места оборудованы средствами механизации, средствами связи и автоматизированными рабочими местами. Почтовые отправления обрабатываются и хранятся в сухих и проветриваемых помещениях, обеспечивающих их сохранность. Ежедневно в адрес военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, доставляются сотни посылок от их родных и близких», - сказал начальник центра обеспечения фельдъегерско-почтовой связи войск и сил флота 6 Центрального узла ФПС ВС РФ капитан Николай Токарев. Время в пути напрямую зависит от отдаленности субъекта Российской Федерации, из которого направлено почтовое отправление.

Военнослужащие также имеют возможность отправить личные письма домой. Для этого каждый военнослужащий обеспечивается почтовыми конвертами и письменными принадлежностями. Военнослужащий, изъявивший желание отправить письмо своим родным и близким, передает написанное им письмо воинскому почтальону своей воинской части. Воинский почтальон принимает письмо, проверяет правильность адресования и передает в подразделение фельдъегерско-почтовой связи, которое доставляет его до отделения почтовой связи для дальнейшей отправки писем родным и близким по каналам АО «Почта России».

Писать личное письмо бойцу проще от руки, а не печатать в телефоне. Да и другой связи с родными у военнослужащих нет. По понятным причинам сотовые телефоны на фронте ни к чему. Близкие люди обязательно напишут в ответ. И чем длиннее будет письмо из дома, тем спокойней бойцу. Доставка писем в зону специальной военной операции — на фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных Сил Российской Федерации (ФПС). Их машины под охраной ежедневно бывают на передовой. Все конверты и посылки будут вручены лично в руки. Здесь понимают, порой — важнее связи с домом нет ничего. Бойцы готовы писать в ответ при любой возможности, если есть несколько свободных минут между боевой работой — берутся за ручки.

"Ежедневно военнослужащие ФПС развозят по воинским подразделениям около тысячи конвертов. Это немало. Учитывая, что на службе — ещё военная корреспонденция. Сроки доставки — разные. Но понимая важность связи на фронте, задержек стараются не допускать. Если граждане не знают номера воинской части, следует обратиться к сотрудникам военного комиссариата по месту жительства, они предоставят эти данные в кротчайшие сроки. Для этого необходимо знать фамилию, имя, отчество военнослужащего, дату его рождения, а также каким военкоматом он был призван. Также при себе нужно иметь подтверждающие документы. Информация предоставляется ближайшим родственникам (родители/опекуны, супруги, а также дети). Помимо писем можно также отправить и посылки", - добавляют в Минобороны.