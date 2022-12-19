Отличная двойка

Тигран Бежанов представил социальный ролик «Две стороны». Фото: Мария МАКАРОВА

В Доме правительства Москвы режиссер Тигран Бежанов представил «Две стороны» - социальный ролик о профилактике ВИЧ-инфекции. В основу работы легла идея о человеческом выборе в пользу минутных удовольствий или понимания истинных желаний. В показе приняли участие врачи московской службы противодействия СПИДу, молодые инфекционисты из разных стран мира и журналисты, которые оценили идею ролика - понятную на любом языке и для носителей разных культур.

ЗАПРОС НА ПРОФИЛАКТИКУ

…В первой части ролика - сплошной праздник: модные клубы, громкая музыка, яркие девушки и мужчины, не стесненные моральными обязательствами. Вторая часть показывает, как может складываться жизнь без стихийных интимных связей. И выясняется, что жизнь при этом может быть не то что не менее, а даже более насыщенной и впечатляющей, но при этом уверенной, счастливой и безопасной. В титрах фильма указано, что благодаря мерам профилактики ВИЧ-инфекции, предлагаемым в рамках «московской модели», доля новых случаев среди молодежи до 20 лет у нас оказалась в два раза ниже, чем в странах Евросоюза.

«Мы через «раскрепощенный» язык заходили к аудитории с предложением поделиться определенной философией, размышлениями о ценностях. Они очевидные, но без наставничества - это было для нас принципиально важно, - отметил Тигран Бежанов. - Чтобы люди ощущали, что они могут самостоятельно менять в своей жизни что-то важное и управлять этим. Мы пытаемся найти в человеке отклик, чтобы он выбирал правильное для себя поведение, сохраняющее его полноценное будущее. Наш вектор - две ипостаси человека: сила и слабость - идеально линкуется с двумя моделями профилактики ВИЧ-инфекции: московской и западной, которая базируется только на «механической» защите».

По словам режиссера, целью ролика было сфокусировать зрителей на мысли о том, насколько человек контролирует свою жизнь и понимает, что в ней происходит. А также вовлечь их в мир, направленный на осознание своих настоящих, глубинных потребностей и желаний, прислушаться к ним и найти в себе ресурс для реализации.

Говоря об идеях, сценариях и технологиях для будущих работ, Тигран Бежанов сообщил, что ориентируется на задачи, которые считают актуальными столичные специалисты по борьбе с ВИЧ-инфекцией.

«Сейчас есть запрос на более зрелые аргументы и артовые формы в диалоге с молодежью. Что касается табуирования и стигмы, о которых часто слышим, если мы поймем, что это действительно определяет динамику распространения ВИЧ-инфекции в Москве, будем творчески реагировать на это, однако сегодня, по словам экспертов, для Москвы это не приоритет, - сообщил автор ролика. - У нас были трогательные ролики об усыновлении детей с ВИЧ, и они всерьез повлияли на ситуацию в этой чувствительной сфере. А в целом мне давно близка идея любви как высшего наслаждения, которая намного более сильна, чем акцент на случайных связях и случайных наслаждениях».

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВЫБОР

«Мы уверены, что интерес к видеоработе будет самым широким. Теперь хотелось бы ожидать качественных результатов, закрепить их и двигаться дальше», - прокомментировал заведующий отделением профилактики ВИЧ-инфекции Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Тимур Бессараб.

Автор фильма отметил, что на его основе в ближайшее время создадут серию самостоятельных мини-фильмов, которые будут транслироваться в социальных сетях и на федеральном телевидении. Также в будущем запланирован его многократный показ с дискуссиями на самых разных городских площадках. По словам экспертов, эта форма работы встречает искренний интерес молодых людей, а кроме того, их родителей и педагогов. Таким образом складывается живой, созидательный, продуктивный диалог, в который включены все стороны. Специалисты объективно оценивают востребованность «эдьютейнмент»-подхода, когда образовательному процессу придается привлекательная игровая «оболочка». В итоге есть интересный процесс и есть реальный результат - сегодня молодежь в российской столице практически не инфицируется ВИЧ, случаи единичны.

Алексей Мазус. Фото: Мария МАКАРОВА

Потому этот подход станет важной частью профессионального обсуждения и с зарубежными коллегами, отметил Алексей Мазус, главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России и Департамента здравоохранения города Москвы, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом, директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН.

«Это наш «панорамный», эстетически выраженный взгляд на ситуацию относительно установок людей на здоровый и рискованный образ жизни, мы оцениваем его как универсальный, который может быть правильно воспринят самой широкой аудиторией. Здесь нет политики, нет идеологии - здесь то, что определяет человека как Человека, с его естественными заблуждениями, сомнениями и волей, - отметил Алексей Мазус. - Это в конечном итоге влияет на ежедневный выбор человека и судьбу, важнейшая часть которой - здоровье».

Цифра дня. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Эксперт отметил, что воспитательная работа по вопросам ВИЧ-инфекции в Москве организована с «настройками» на самые разные аудитории: от самых младших школьников до их бабушек и дедушек: «Для каждой целевой группы определяется свой «органический» формат и язык; от специальных детских изданий и мультипликационных работ, созданных по инициативе московского здравоохранения и Национальной вирусологической ассоциации совместно с учеными с мировым именем, до фестивалей городской культуры, экспертных паблик токов и полноценных киноработ с популярными клиническими психологами, наркологами и педагогами высшего класса. Наша медицинская задача - поддерживать комфортную, понятную москвичам среду, которая была бы развивающей и охранительной. И на протяжении многих лет столичному здравоохранению удается удерживать главный мегаполис страны одним из самых ВИЧ-безопасных в мире».