Вопрос дня: Вы какую елку ставите - живую или искусственную? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Андрей Туманов, глава «Садоводов России»:

- Обычно живую. Сейчас поставил красивую датскую пихту Фрайзера. Не колется и не осыпается быстро. Надеюсь, будет стоять полтора месяца. Такие деревья специально заточены под новогодние праздники. А зоозащитники начинают болтать про то, что нет, не надо срубать елочку! Но эту же землю под елки-сосны потом запахивают. Но «защитники» ведь молчат, что одна купленная елка дает жизнь десяткам елок!

Виктор Лазько, заведующий лабораторией луковых и бахчевых культур НИИ риса:

- Всегда живую елку ставлю. Важно, чтобы в доме был аромат искреннего Нового года. Да, конечно, сосна попрактичнее. От нее меньше иголок. И сосна покрепче. Как, впрочем, и пихта. Но мне елка милее и краше как символ.

Михаил Грушевский, пародист:

- Только живые елки дают новогодний дух. Да, случается, заказываем их издалека. Хотя иногда покупали недалеко от дома. Настоящая новогодняя елка должна постоять в доме - настояться в своем аромате. У нас есть специальное крепление для нее. В нем и вода предусмотрена. А жена моя еще и опрыскивает елку из пульверизатора - для дополнительного запаха.

Ольга Беклемищева, бывшая замглавы Комитета Госдумы по охране здоровья:

- Со времен моего взросления я слышала от родителей, что поставить живую елку в доме - это очень правильно. И мои родители говорили, что вот срубили елку - и это хорошо, и это правильно. Потом я купила себе одну пушистую елку искусственную. Она много лет в доме стояла. А сейчас елку не буду ставить. Это особый Новый год. Когда надо помогать фронтовикам. Но украшения елочные радуют по-прежнему.

Валентина Сафронова, глава Ассоциации российских флористов:

- У меня дома стоит искусственная елка не первый год. Да, мы такое количество елочных украшений оформляем, что, честно говоря, от них уже немного подташнивает. Сейчас у меня стоит дома елка - она абсолютно белая. Да, искусственная. Я бы сказала, что она тоскует по очевидной чистоте далеких снегов.

Сергей Цеков, сенатор от Крыма:

- Я люблю живые елки. Но сейчас в моде все искусственное. Внуки не приезжают сейчас на Новый год - иначе я бы подарил им вечер у настоящей ели.

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