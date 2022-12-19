Зеленский подвержен низкопоклонству перед Западом. Фото: REUTERS

Четыре года назад на финальном матче ЧМ по футболу, где играли Хорватия с Францией, креативный акционист группы «Война» П. Ю. Верзилов вдруг выбежал на поле в костюме товарища милиционера, чем сбил наступательный порыв хорват. В. А. Зеленский, как тоже человек не менее креативный, собирался на нынешнем финале ЧМ Аргентина - Франция явиться на арене в костюме президента и произнести речь. А если не получится сделать это вживе, то хотя бы с большого экрана рассказать футболистам и болельщикам о своей борьбе - и попросить денег, как он всегда это делает.

Однако ФИФА оказалась жестокосерда и в выступлении В. А. Зеленскому отказала. Чем уподобилась африканцам и латиноамериканцам, повадившимся ему регулярно не давать трибуну для произнесения речей. В Киеве были удивлены и разочарованы таким невежеством ФИФА, но, впрочем, тут нет ничего страшного.

Близятся Рождество и Новый год, причем сперва по григорианскому, а затем по юлианскому календарю. У артистов это время новогоднего чёса - звезды нашей эстрады не дадут соврать, - и серия «Рождественских встреч с В. А. Зеленским» его займет и утешит.

Без бутылки не разобраться

Известно, что В. А. Зеленский подвержен низкопоклонству перед Западом. Неизвестно, так ли он увлеченно нюхает белый порошок, как ему это приписывают, но если это правда, то он скорее всего вдохновляется великобританскими образцами. В тамошних газетах сообщают, что «следы кокаина находили в официальных резиденциях главы МИДа и премьер-министра Великобритании после проводившихся там вечеринок».

Слабости по части алкалоидов были присущи британской элите и прежде. Известно пристрастие У. Черчилля к коньяку, а его предшественник наполеоновских времен У. Питт-младший выпивал в день до семи бутылок портвейна. В. А. Зеленскому тоже правильнее было бы отдаться употреблению не порошка, а «биомицина», т. е. напитка «Бiле мiцне» (в переводе - белое крепкое). Пять бутылок в день - и его сравнивали бы не с какими-то Джонсоном и Трасс, а с великим государственным мужем Англии Питтом-младшим.

Ваш номер - девятый!..

Но низкопоклонство низкопоклонству, в некоторых случаях оно должно быть недопустимо. В пакете западных санкций № 9 постановлено, что «гражданам ЕС будет запрещено занимать любые должности в органах управления всех российских государственных или контролируемых государством юридических лицах, организациях или органах, расположенных на территории России».

В начале 90-х гг., когда такой нормы не было, граждане Европы и США чувствовали себя в российских ведомствах как дома, отворяя двери левой ногой. Особенно они любили помогать работе Госкомимущества. Тогда коммунисты порицали такую практику, указывая, что в результате западные специалисты много злоупотребляют. С коммунистами отчасти соглашался даже Е. Т. Гайдар, советник которого швед Андерс Ослунд в ходе строительства в России либеральной экономики сильно проворовался и был уволен.

Теперь такого не будет. Даже если бы российские министры и пожелали привлечь в правительство западных советников, те с горечью отвечали бы: «Не можем, дорогой, Брюссель не позволяет». Так и Урсула фон дер Ляйен прониклась бессмертными идеями коммунизма.