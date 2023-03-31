ВКонтакте отмечает 150-летие Рахманинова: пользователей ждут концерты и лекции о великом композиторе

ВКонтакте поздравляет поклонников композитора с его 150-летием и делится насыщенной программой

Социальная сеть запускает масштабный проект в честь Сергея Рахманинова в день его юбилея — 1 апреля. Пользователи смогут смотреть трансляции концертов Московской, Санкт-Петербургской и Свердловской филармоний. На сцены ведущих площадок России выйдут Валерий Гергиев, Денис Мацуев и многие другие.

ВКонтакте поздравляет поклонников композитора с его 150-летием и делится насыщенной программой, подготовленной совместно с информационным агентством ТАСС, «Петербург-концертом» и Государственным Эрмитажем. Проект объединил уникальный контент от одних из самых известных оркестров страны. Трансляции будут доступны 1 апреля в течение суток, посмотреть их можно на платформе VK Видео и в сообществе«Культура ВКонтакте».

Московская филармония, одна из крупнейших концертных организаций мира, покажет большой фестиваль«Рахманиновские дни». В онлайн-афише — целый ряд концертов с участием звёзд академической сцены. Денис Мацуев и Российский национальный молодёжный симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева исполнят все фортепианные концерты Сергея Рахманинова 1 и 2 апреля. Также 1 апреля на сцене большого зала«Филармонии-2» выступит Борис Березовский с камерной программой. В другие дни месяца пользователи ВКонтакте смогут насладиться сюитами, сонатами, прелюдиями и романсами.

Информационное агентство ТАСС проведёт трансляцию вечернего отделения концерта «День Рахманинова в Эрмитаже» — выступит оркестр под руководством скрипача-виртуоза Сергея Стадлера. Зрители услышат Симфонию №2 Сергея Рахманинова и три романса для скрипки в исполнении Симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Концерт будет эксклюзивно доступен в официальном сообществе агентства ВКонтакте.

Санкт-Петербургская филармония им. Шостаковича представит сразу несколько проектов, посвящённых юбилею Сергея Рахманинова. Здесь пройдёт фестиваль «Рахманинов и (не) его время». Трансляции его событий будут доступны в сообществе филармонии ВКонтакте. Зрители увидят концерт, в котором прозвучат кантата«Весна», Рапсодия на тему Паганини и Симфония №3, а также фортепианный вечер Ивана Бессонова, лауреата Международного конкурса им. Рахманинова и победителя «Классического Евровидения». Выступление пианиста будет доступно только 2 апреля в 20:00.

Также Петербургская филармония готовит подкаст, в котором лекторы-музыковеды представят творческий портрет композитора с точки зрения исследователей, музыкантов и слушателей. Лекция «Кто такой Mr. Rachmaninov?» уже доступна для просмотра. Кроме того, один из выпусков цикла лекций «Дирижёрскоеискусство» будет посвящён Сергею Рахманинову и его финальному сочинению «Симфонические танцы».

Свердловская филармония встречает праздник фестивалем «Рахманинов. Зримая музыка». В его рамках прошли лекция про хоровую музыку и концерт «Алеко» — трансляции уже доступны в сообществе филармонии. А 1 апреля зрители увидят запись концерта «Рахманинов. Вторая симфония». Это вдохновляющее произведение, успех которого вернул автору веру в себя. Сочинение исполнит Уральский академический филармонический оркестр под управлением дирижёра Дмитрия Лисса.

Также в праздновании юбилея Сергея Рахманинова ВКонтакте принимают участие филармонии Красноярска и Нижнего Тагила. В их сообществах доступны материалы, посвящённые творчеству композитора.

Зера Черешнева, директор по стратегическим проектам ВКонтакте:

«Юбилеи писателей, учёных, музыкантов и знаковые исторические даты часто находят своё диджитал-отражение ВКонтакте. Совсем недавно мы масштабно отметили Международный день театра и посвятили его 200-летию Александра Островского — трансляции собрали больше 2 миллионов просмотров. А теперь помогаем погрузиться в творчество Сергея Рахманинова: его музыка была написана для академических залов, но звучит актуально и из современных аудиосистем и смартфонов. В своём стиле композитор объединил лучшие традиции московской и петербургской школ. А мы объединили ведущие площадки России, чтобы любой желающий смог послушать классические сочинения в исполнении виртуозов не выходя из дома и не покидая любимую соцсеть».

Ранее ВКонтакте эксклюзивно показала трансляции всех этапов и гала-концерт международного юношеского конкурса пианистов имени Сергея Рахманинова. Все записи доступны в сообществе конкурса. Событие проходило с 21 по 26 марта 2023 года в Великом Новгороде, его художественным руководителем стал Денис Мацуев.